Київські бібліотеки цього року поповняться книжками на 2,3 мільйона гривень – КМДА

Київська міська державна адміністрація виділила майже 2,3 мільйона гривень на закупівлю літератури для столичних бібліотек у 2020 році. Таку інформацію у відповідь на запит Радіо Свобода надав Департамент культури КМДА, у підпорядкуванні якого перебувають три центральні міські бібліотеки, які щорічно комплектують фонди для 139 публічних бібліотек Києва.

У 2019 році міська влада закупила понад 16 тисяч примірників на суму 2,3 мільйони гривень, йдеться у відповіді.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що міністерство рекомендує до прочитання книжку Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» і закупить частину майбутнього накладу для національних бібліотек.

Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».