Ткаченко: частину накладу книжки «Справа Василя Стуса» отримають національні бібліотеки

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендує до прочитання книжку Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» та закупить частину майбутнього накладу для національних бібліотек. Про це 20 жовтня повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Творець «темників» вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензора, й на допомогу йому прийшов український суд. Хоч би якими емоційними були висловлювання автора, але тепер про роль кума Путіна в справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть у рази більше людей. Так само, як його спроба заборонити роботу журналістів підштовхнула до Помаранчевої революції», – написав Ткаченко у фейсбуці.

Увечері 19 жовтня в Офісі президента України назвали «дивним» визначення у рішенні суду позивача Віктора Медведчука як «персонажа твору».

«Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук В. В. є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто «персонажем твору», – зазначили в ОП.

В офісі глави держави наголосили, що «цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах».

Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Крім того, суд заборонив Кіпіані і видавництву Vivat використовувати і поширювати в ЗМІ інформацію, яка міститься в згаданих двох розділах і «надає можливість ідентифікувати Віктора Медведчука як персонажа, дійової особи без його згоди».

Рішення набере законної сили після закінчення строку на подання апеляційної справи. Протягом 30 днів ухвалу можна оскаржити в Київському апеляційному суді.