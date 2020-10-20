На центральному мосту в Дніпрі вивісили банери на підтримку книги «Справа Василя Стуса»

На центральному мосту в Дніпрі 20 жовтня відбулася акція на підтримку книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

Дніпровські активісти вивісили банери з цитатами з книги – саме ті, які, за рішенням Дарницького районного суду Києва 19 жовтня, заборонені до поширення.

Як розповів Радіо Свобода голова ГО «Спільнота активної молоді» Владислав Мельничук, акція спрямована на привернення уваги до ролі адвоката Віктора Медведчука в процесі над Стусом.

Кошти на банери збирали від небайдужих містян, збір оголосили в соцмережах, каже Мельничук. Зібрані гроші планують витратити на закупівлю книжки Кіпіані для бібліотек та шкіл.

Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Крім того, суд заборонив Кіпіані і видавництву Vivat використовувати і поширювати в ЗМІ інформацію, яка міститься в згаданих двох розділах і «надає можливість ідентифікувати Віктора Медведчука як персонажа, дійової особи без його згоди».

Рішення набере законної сили після закінчення строку на подання апеляційної справи. Протягом 30 днів ухвалу можна оскаржити в Київському апеляційному суді.