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21 жовтня 2020, Київ 21:13
Новини | Політика

«Немає вороття»: посол ЄС в Україні процитував Стуса, звертаючись до євроскептиків

На засіданні Матті Маасікас виступав українською мовою

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас взяв участь у засіданні Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яке відбулося 21 жовтня.

На засіданні Маасікас виступав українською мовою.

Посол ЄС назвав створення Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію добрим знаком. Він звернув увагу на те, що за чотири роки дії євроінтеграції угоди торгівля між Україною і блоком зросла на 65%.

Звертаючись до тих, хто скептично налаштований щодо євроінтеграції України, Маасікас згадав рядки з вірша українського поета і дисидента Василя Стуса, який загинув у радянських таборах 1985 року.

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«Іноді цими днями лунають голоси в Україні та поза її межами, які ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію України та її європейський вибір: нібито Угода про асоціацію зв’язує руки українській економіці. Можу сказати на це лише одне: українському народу видніше. За словами Василя Стуса, «немає більше вороття до давнього, минулого, старого». Задля майбутнього України як стабільної, демократичної та заможної європейської держави ми продовжуємо працювати на цьому обраному шляху», – заявив європейський дипломат.

Комісію з координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Кабінет міністрів створив у вересні 2020 року.

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