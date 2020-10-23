Вирок апеляційного суду в Мілані щодо нацгвардійця Марківа оголосять 3 листопада

Вирок апеляційного суду в італійському Мілані у справі українського військового Віталія Марківа оголосять 3 листопада – про це, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, стало відомо ввечері після затяжного четвертого засідання апеляційних слухань, присвяченого виступам адвокатів захисту. Вони заявили, що Віталій Марків має бути остаточно і беззастережно виправданий через його абсолютну непричетність до факту загибелі репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Засідання тривало від 10-ї ранку до 9-ї вечора за місцевим часом. Суд так і не оголосив очікуваного рішення, чи братиме до уваги клопотання захисту про долучення до справи нових виправдувальних доказів.

Сподівання на позитивне рішення в цьому плані, як і на виправдувальний вирок апеляції, висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який 23 жовтня вдруге був присутній на засіданні в Мілані.

Першим виступав адвокат цивільного відповідача (України) Ніколо Бертоліні Клерічі. Він звернув увагу присяжних на небезпечну воєнну ситуацію біля міста Слов’янська в час, коли стався трагічний інцидент. Унаслідок стрілянини загинули італієць Андреа Роккеллі, росіянин Андрій Миронов і був поранений француз Вільям Руґелон. Захисник нагадав про повідомлення посольства Італії в Україні і свідчення італійського посла й журналістів, які тоді перебували на сході України. Ці свідки одностайно стверджували про перебіг збройного конфлікту на Донбасі і небезпеку для цивільних вирушати до згаданої зони, особливо поблизу зайнятого тоді бойовиками міста Слов’янська.

Захисник України Бертоліні Клерічі зачитав уривки звітів ОБСЄ і правозахисної організації Human Rights Watch і розтлумачив присяжним реальний зміст міжнародних документів про мінометні обстріли сепаратистами цивільних об’єктів. Адвокат нагадав, що й сам Андреа Роккеллі писав про численні дії сепаратистів проти цивільного населення Слов’янська. На попередньому засіданні генеральний прокурор Мілана й адвокати потерпілої сторони інтерпретували ці звіти на свій лад і вказували нібито на «злочинні дії ЗСУ» на війні.

Захист також заперечив твердження прокурора і наголосив, що спершу звуки пострілів лунали близько від репортерів, тобто з боку сепаратистів, а не з гори Карачун, де перебували українські військові. Захисниця бійця Донателла Рапетті зосередилася на аналізі, за її словами, необ’єктивних і непереконливих свідчень Вільяма Руґелона – провідного свідка на першому процесі в Павії в 2018–2019 роках. За висновками лише цього одного очевидця присяжні в Павії дійшли висновку, що «мінометна атака на журналістів була саме із українських позицій на Карачуні».

Захист особливо зосередив увагу міланських присяжних на відеозапису того ж Руґелона, на якому перед смертю Андрій Миронов говорить про перехресний вогонь із обох сторін конфлікту. За словами захисниці, на основі відомих фактів не можна встановити, звідки влучили постріли, які стали смертельними для Роккеллі й Миронова. «Прошу повного виправдання для підсудного, бо він не вчинив інкримінованого йому злочину», – заявила Донателла Рапетті.

Провідний захисник Раффаеле Делла Валле детально зупинився на проблемі, за його висловом, «надуманого вироку», бо обвинувачення не змогло надати чітких переконливих доказів провини підсудного. Правник відстоює свою позицію, що «павійські присяжні не знайшли винного, а призначили Марківа винуватцем».

Четвертий рік нацгвардієць Віталій Марків, який має громадянства і України, і Італії, перебуває в італійській в’язниці. Минулого року суд першої інстанції в Павії засудив його до 24 років позбавлення волі, заявивши, що він причетний до вбивства двох іноземних журналістів на окупованій території Донеччини.

Апеляційний суд присяжних у Мілані почав розглядати апеляційну скаргу української сторони на вирок суду в Павії 29 вересня 2020 року. Через коронавірусну пандемію засідання проходять у закритому для публіки режимі і без прямої трансляції. До висвітлення процесу допускають обмежене число представників медіа.

Судові дебати сторін почалися в міланському суді 15 жовтня виступом обвинувачення. Прокурорка Нунція Чароло наполягала на відповідальності засудженого українського солдата у груповому вбивстві двох журналістів і просила підтвердити вирок суду першої інстанції з терміном покарання в 24 роки неволі. Вона кваліфікувала загибель Роккеллі й Миронова 24 травня 2014 року як «воєнний злочин проти людяності», а саме «вбивство цивільних громадян українською стороною за відсутності збройного конфлікту на момент інциденту».

Обвинувачення представило присяжним попередню версію трагічного інциденту, відповідно до якої солдат Національної гвардії України Віталій Марків, озброєний автоматом АК-74 і маючи радіопередавачі, відіграв роль навідника для військових ЗСУ, які потім відкрили мінометний вогонь з української позиції на горі Карачун по цивільних жертвах біля керамічного заводу на окупованій сепаратистами території.

Щоразу за будь-якої погоди біля приміщення міланського суду збираються українські активісти з гаслами: «Солдат Марків не винен!», «Вимагаємо справедливого суду для Марківа». У залі суду двічі були присутні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У Міністерстві внутрішніх справ України з приводу нинішнього судового засідання заявили, що «захисники гвардійця представили беззаперечні докази його невинуватості». За словами Авакова, який перебував у залі суду, «справа Віталія Марківа – це одна із складових гібридної війни, яку розв’язала Росія проти України, але захист українського гвардійця в італійському суді не лише бореться з російською пропагандою у Європі, але і дає чітке бачення ситуації західним партнерам».