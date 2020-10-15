Апеляція в справі Марківа: прокурор вимагала підтвердження вироку з терміном ув’язнення 24 роки

У Мілані третє засідання апеляційних слухань стосовно вироку нацгвардійцю Віталію Марківу було присвячене виступу сторони обвинувачення. Прокурор Нунція Чароло оголосила про вимогу, щоб апеляційний суд присяжних Мілана повністю підтвердив вирок суду першої інстанції і залишив термін ув’язнення українському військовому 24 роки. Саме такий вердикт оголосив минулого року суд присяжних міста Павії.

Старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа визнали єдиним відповідальним за умисне вбивство італійського репортера і його російського перекладача біля окупованого сепаратистами Слов’янська Донецької області. Його також визнали винним у замаху на життя французького фотографа Вільяма Ругелона, котрий був разом із колегами і зазнав поранення під час інциденту 24 травня 2014 року.

Прокурор й адвокати цивільних позивачів практично повторили сьогодні усі тези обвинувачення, які лунали минулого року в Павії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Але, на думку присутніх у залі спостерігачів, виступи були значно емоційнішими та гострішими, зокрема прокурорки Нунції Чароло.

«Доказів вини Віталія, як і під час суду у Павії, немає, але є її гіпотези і намагання створити образ монстра, щоб присяжні склали негативну думку. Це ще гірша позиція, ніж у прокурора Павії», – вважає активіст Олесь Городецький.

Прокурор, зокрема, назвала «нечуваною брехнею» свідчення нацгвардійців, що вони стріляли лише у відповідь. Як доказ вини засудженого вона вказала на наявність радіопередавачів лише у солдата Марківа, що, на її переконання, дозволило йому передавати військовим ЗСУ координати місця перебування іноземців, щоб ті потім відкрили мінометний вогонь.

Прокурорка закликала присяжних не вірити свідченням засудженого про його місце перебування на час трагічного інциденту, бо вона наполягає, що в момент атаки Марків був на своїй бойовій позиції і, за її логікою, відповідно, мав візуальний контроль території біля керамічної фабрики, де загинули репортери. На суді попередньо інстанції, як відомо, ніхто не свідчив і не було прямих доказів, що український військовий на момент інциденту перебував саме на вказаній прокурором позиції.

За словами головної обвинувачки, не йдеться про збройний конфлікт між сторонами, «українці хотіли свідомо убити журналістів». Наявність воєнного протистояння відкидає й адвокатка сторони потерпілих Алессандра Баллеріні, яка стверджує, що «АТО – антитерористична операція, немає фронту, немає війни». На її думку, фільм-розслідування журналістів The wrong place є образою для сім’ї фоторепортера, і стрічка упереджена, бо відображає виключно позицію захисту. Як відомо, від сторони обвинувачення раніше ніхто не погодився говорити з авторами фільму. Балістичні експерименти, експертизи та інші нові докази захисту Алессандра Баллеріні вважає неважливими.

На початку засідання суд вирішив долучити до матеріалів справи нову експертизу і повний переклад прослуховування тюремної розмови солдата зі своїм співкамерником, яка була записана 1 липня 2017 року, наступного дня після арешту Марківа в Італії.

Переклад, здійснений перекладачкою від суду та консультантами від обох сторін процесу, засвідчив: нацгвардієць ніколи не говорив фрази «ми завалили (убили) репортера», як це стверджували постійно представники звинувачення.

Насправді арештований солдат тоді дослівно сказав: «В Україні в 2014 році був завалений (убитий) репортер, і тепер хочуть зробити мене винним».

Прокурор Нунція Чароло, яка першою висловила клопотання про згадану експертизу, не прокоментувала її висновки. Захист Марківа, зі свого боку, розцінив новий переклад на свою користь, але висловив розчарування позицією генеральної прокуратури Мілана.

«Мене дивує, що прокуратура попросила цю експертизу для встановлення ширшої правди, а потім, побачивши, що вона на нашу користь, тобто засвідчує невинуватість Марківа, прокурор промовчала. Ця експертиза розчинилася в повітрі… Навіщо ставити такі вимоги суду, а потім і словом не згадати? Дивно. Він же (Марків) у тій розмові фактично підтверджує, що не має причетності до трагічного факту», – коментує захисник солдата Раффаеле Делла Валле.

Судові дебати відновляться 23 жовтня, коли мають виступати представники захисту.