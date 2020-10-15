Суд в Італії продовжить розглядати апеляцію на вирок нацгвардійцю Марківу

Суд в італійському Мілані продовжить розглядати апеляцію на вирок військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу, повідомило українське Міністерство внутрішніх справ.

За даними МВС, адвокати Марківа нададуть факти, що в суді міста Павія був використаний некоректний переклад слів Віталія.

«Через абсолютно невірне тлумачення слів Віталія, присяжних суду міста Павія ввели в оману, кажучи що Віталій Марків під час прослуховування у камері слідчого ізолятору, нібито говорив про свою пряму причетність до загибелі італійского журналіста Андреа Рокеллі», – вважають у МВС.

Йдеться про долучення до справи перекладу запису прослуховування розмови Віталія Марківа із співкамерником у в’язниці 1 липня 2017 року. Українець нібито сказав: «Ми вбили (завалили) італійського репортера».

Для обвинувачення ці слова можуть бути зізнанням підсудного у скоєному. При цьому існує і друга версія перекладу, здійснена на вимогу захисту перекладачем від суду, де ця фраза відсутня. Після прослуховування 52-х хвилин запису згаданої розмови судді призначили нову експертизу і повний переклад аудіо, щоб зрозуміти конткест розмови.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні 2019 року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почав розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.

Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відстоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок чиїх пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.