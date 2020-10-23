Аваков: рішення щодо апеляції Марківа суд в Італії може ухвалити на початку листопада

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що рішення апеляційного суду Мілана у справі бійця Нацгвардії Віталія Марківа може бути ухвалене на початку листопада. Про це Аваков сказав під час відеовключення з Італії на Київському безпековому форумі 23 жовтня.

Міністр нагадав, що 23 жовтня в суді виступає сторона захисту. Наразі виступив захисник Марківа від України, згодом виступатиме його особистий адвокат.

«Ми сьогодні представили цілу купу доказів, сформували цілі системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність звинувачення, яке було висунуте проти Віталія. Ми дуже розраховуємо на справедливе правосуддя і розраховуємо, що рішення, яке буде оголошено, мабуть, не сьогодні, а на початку листопада, буде на користь Віталія і черговий гібридний удар по Україні не відбудеться», – заявив Аваков.

За його словами, ця ситуація є елементом гібридної війни, і те, що було інспіровано у 2015 році російськими пропагандистами і підхоплено «деким у Франції й Італії», вилилося у процес проти українського солдата.

Аваков наголосив, що за останній рік ситуація в італійських засобах інформації змінилася.

«Вийшов документальний фільм про ситуацію зі справою Марківа, який був зроблений італійськими журналістами на основі висновків італійських експертів, і це дуже сильно похитнуло обстановку навколо цієї справи тут, в Італії. І ми бачимо увагу італійської преси, в тому числі тут сьогодні – кілька провідних видань, які були і на минулому засіданні. Думаю, те, що ми робимо і що доводимо свою позицію, – це дуже важливо і значуще», – наголосив Аваков і додав, що Україна «свого солдата не покине в будь-якому випадку».

На попередньому засіданні 15 жовтня у суді виступала сторона обвинувачення.

Понад три роки Марків перебуває в італійській в’язниці за обвинуваченнями в співучасті в убивстві італійського фоторепортера та його російського перекладача біля окупованого Слов’янська у травні 2014 року.

Минулого року суд першої інстанції у місті Павії виніс обвинувальний вирок у 24 роки ув’язнення.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.



Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.



Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.



Сторона захисту солдата відстоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.



На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.



Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.