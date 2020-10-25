Білорусь: Тихановська оголосила про початок з 26 жовтня загальнонаціонального страйку

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська ввечері в неділю заявила, що з 26 жовтня в країні почнеться загальнонаціональний страйк. У телеграм-каналі Тихановська підбила підсумки недільних акцій протесту.

«Режим сьогодні знову показав білорусам, що насильство ­– єдине, на що він здатний. Але підривати світлошумові гранати в натовпі людей і під вікнами пологових будинків – це не сила. Режим не готовий говорити правду, відповідати за свої слова і виконувати вимоги людей. Значить, цей режим не гідний білоруського народу», – написала вона.

Марші в Мінську та інших містах Білорусі були присвячені закінченню терміну так званого народного ультиматуму, який Тихановська висунула Олександру Лукашенку. Опозиційна лідерка зажадала від Лукашенка оголосити про відмову від влади і звільнити політв’язнів.

В іншому випадку, як говорила Тихановська, в країні розпочнеться загальнонаціональний страйк, перекриття доріг і бойкот продукції державних підприємств.

У Мінську 25 жовтня проти учасників акції протесту силовики застосували світлошумові гранати і гумові кулі, є постраждалі.

Вуличні акції в Білорусі тривають із 9 серпня, коли переможцем президентських виборів був оголошений Лукашенко. Його противники вважають результати сфальсифікованими, Європейський союз, Україна та інші країни їх не визнали. Тисячі учасників акцій постраждали від насильства з боку співробітників правоохоронних органів, є загиблі.