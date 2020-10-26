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26 жовтня 2020, Київ 17:42
Фотогалереї

Фотогалерея: Як страйкують студенти в Білорусі

У перший день після закінчення ультиматуму Тихановської студенти долучились до страйку. Вони збиралися на вулицях, проводили сидячі акції у своїх закладах, влаштовували марші. Вимоги: відхід Олександра Лукашенка, припинення насильства, чесні вибори.​

Вуличні акції в Білорусі тривають із 9 серпня, коли переможцем президентських виборів був оголошений Лукашенко. Його противники вважають результати сфальсифікованими, Європейський союз, Україна та інші країни їх не визнали. Тисячі учасників акцій постраждали від насильства з боку співробітників правоохоронних органів, є загиблі.

13 жовтня Світлана Тихановська заявила, що учасники акцій протесту оголошують Олександрові Лукашенку «народний ультиматум»: до 25 жовтня він повинен піти у відставку. У разі невиконання вимог з 26 жовтня, за словами Тихановської, розпочнеться загальнонаціональний страйк.

Більше світлин у фоторепортажі Білоруської служби Радіо Свобода.
Мінський державний лінгвістичний університет. Студенти тримаються за руки, співають &laquo;Воины света&raquo; &nbsp;
1 Мінський державний лінгвістичний університет. Студенти тримаються за руки, співають «Воины света»

 
Білоруський державний університет. Студенти зібрались біля входу у двір БДУ
2 Білоруський державний університет. Студенти зібрались біля входу у двір БДУ
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Частина студентів пішли з БДУ до МДЛУ, скандуючи &laquo;Страйк!&raquo;
5 Частина студентів пішли з БДУ до МДЛУ, скандуючи «Страйк!»
Студенти біля БДУ
6 Студенти біля БДУ
Протестувальники час від часу перекривають вулицю Ленінградську біля БДУ
7 Протестувальники час від часу перекривають вулицю Ленінградську біля БДУ
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ОМОН прибув до БДУ на Ленінградську
9 ОМОН прибув до БДУ на Ленінградську
Але студенти втрималися&nbsp;&ndash; омонівці пішли
10 Але студенти втрималися – омонівці пішли
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Студенти біля ганку БДУІР
14 Студенти біля ганку БДУІР
Сидячий страйк в БДТУ
15 Сидячий страйк в БДТУ
Студенти на ганку Академії мистецтв
16 Студенти на ганку Академії мистецтв
Ланцюг солідарності біля Інституту журналістики БДУ &nbsp;
17 Ланцюг солідарності біля Інституту журналістики БДУ

 
Акція на ганку Інституту журналістики БДУ
18 Акція на ганку Інституту журналістики БДУ
Студентський марш на проспекті Незалежності біля БНТУ​
19 Студентський марш на проспекті Незалежності біля БНТУ​
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Студенти БДЕУ пройшли маршем Партизанським проспектом
21 Студенти БДЕУ пройшли маршем Партизанським проспектом
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