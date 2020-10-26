Фотогалерея: Як страйкують студенти в Білорусі

У перший день після закінчення ультиматуму Тихановської студенти долучились до страйку. Вони збиралися на вулицях, проводили сидячі акції у своїх закладах, влаштовували марші. Вимоги: відхід Олександра Лукашенка, припинення насильства, чесні вибори.
Вуличні акції в Білорусі тривають із 9 серпня, коли переможцем президентських виборів був оголошений Лукашенко. Його противники вважають результати сфальсифікованими, Європейський союз, Україна та інші країни їх не визнали. Тисячі учасників акцій постраждали від насильства з боку співробітників правоохоронних органів, є загиблі.
13 жовтня Світлана Тихановська заявила, що учасники акцій протесту оголошують Олександрові Лукашенку «народний ультиматум»: до 25 жовтня він повинен піти у відставку. У разі невиконання вимог з 26 жовтня, за словами Тихановської, розпочнеться загальнонаціональний страйк.
Більше світлин у фоторепортажі Білоруської служби Радіо Свобода.
Вуличні акції в Білорусі тривають із 9 серпня, коли переможцем президентських виборів був оголошений Лукашенко. Його противники вважають результати сфальсифікованими, Європейський союз, Україна та інші країни їх не визнали. Тисячі учасників акцій постраждали від насильства з боку співробітників правоохоронних органів, є загиблі.
13 жовтня Світлана Тихановська заявила, що учасники акцій протесту оголошують Олександрові Лукашенку «народний ультиматум»: до 25 жовтня він повинен піти у відставку. У разі невиконання вимог з 26 жовтня, за словами Тихановської, розпочнеться загальнонаціональний страйк.
Більше світлин у фоторепортажі Білоруської служби Радіо Свобода.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ