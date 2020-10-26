Білорусь: ОМОН розігнав вечірній протест у Мінську, десятки людей затримані

Увечері 26 жовтня протестувальники вийшли на вечірній протест у Мінську, їх розігнали співробітники ОМОНу, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Близько 18 години вечора в кількох місцях столиці почали збиратися громадяни. Площа Незалежності була очеплена по периметру. Там зібралося кілька сотень людей, які рушили проспектом в бік Жовтневої площі.

Силовики напали на демонстрантів в районі супермаркету «Центральний». Демонстранти ховалися в крамницях і кав’ярнях.

Велика колона пішла на Жовтневу площу з боку площі Незалежності, зупинивши автомобільний рух замість переходити дорогу підземними переходами. Кілька молодих людей намагалися перекрити рух проспектом протягом кількох хвилин.

На Жовтневу площу заїхали кілька автобусів та автозаків. Силовики почали жорсткі затримання біля Будинку профспілок, деяких із демонстрантів били. Одного з протестувальників побили так, що він лежав на землі – омонівці підняли його і потягнула до автобусу. Затримані кілька десятків людей.

На низці великих промислових підприємств Білорусі вранці понеділка почалися акції протесту робітників. Це відбувається після оголошення білоруською опозицією із 26 жовтня першого дня загальнонаціонального страйку з політичними вимогами, серед яких – усунення від влади Олександра Лукашенка і нові вибори.

Читайте також: Під час недільних акцій у Білорусі затримали понад 500 людей – МВС

Вуличні акції в Білорусі тривають із 9 серпня, коли переможцем президентських виборів був оголошений Лукашенко. Його противники вважають результати сфальсифікованими, Європейський союз, Україна та інші країни їх не визнали. Тисячі учасників акцій постраждали від насильства з боку співробітників правоохоронних органів, є загиблі.

13 жовтня Світлана Тихановська заявила, що учасники акцій протесту оголошують Олександрові Лукашенку «народний ультиматум»: до 25 жовтня він повинен піти у відставку. У разі невиконання вимог з 26 жовтня, за словами Тихановської, розпочнеться загальнонаціональний страйк.