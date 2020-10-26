У Мінську 25 жовтня проти учасників акції протесту силовики застосували світлошумові гранати і гумові кулі, є постраждалі. Вуличні акції в Білорусі тривають із 9 серпня, коли переможцем президентських виборів був оголошений Олександр Лукашенко. Його противники вважають результати голосування сфальсифікованими, Європейський союз, Україна та інші країни їх не визнали. Тисячі учасників акцій постраждали від насильства з боку співробітників правоохоронних органів, є загиблі.