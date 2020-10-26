Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
26 жовтня 2020, Київ 14:42
Відео

Білорусь: акція протесту «Народний ультиматум» у Мінську (відео)

Білорусь: акція протесту «Народний ультиматум» у Мінську (відео)
Embed
Білорусь: акція протесту «Народний ультиматум» у Мінську (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:56 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Мінську 25 жовтня проти учасників акції протесту силовики застосували світлошумові гранати і гумові кулі, є постраждалі. Вуличні акції в Білорусі тривають із 9 серпня, коли переможцем президентських виборів був оголошений Олександр Лукашенко. Його противники вважають результати голосування сфальсифікованими, Європейський союз, Україна та інші країни їх не визнали. Тисячі учасників акцій постраждали від насильства з боку співробітників правоохоронних органів, є загиблі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG