У Мінську на акції протесту нарахували понад 100 тисяч учасників

У Мінську в акції протесту, за різними оцінками, беруть участь понад 100 тисяч осіб.

«Понад 100 тисяч людей зібралося сьогодні біля стели в Мінську. Зараз колона протестувальників рухається по проспекту Машерова в бік Богдановича», – пише телеграм-канал Nexta Live.

Політолог Валерій Карбалевич в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» зауважив, що сьогоднішня акція наймасовіша за жовтень.

Журналісти телеграм-каналів «Наша нива» та «Білорусь головного мозку» також нарахували в Мінську понад 100 тисяч учасників акції протесту.

У неділю вранці білоруські телеграм-канали повідомили, що в центр Мінська стягують техніку і силовиків. Мобільний інтернет в місті працює з перебоями. Мінський метрополітен вдень тимчасово закрив на вхід і вихід 12 станцій метро. У столиці затримали фотокореспондента «Комсомольської правди» Святослава Зоркого і журналіста видання «Новое время» Дмитра Дмитрієва.

У Білорусі вже третій місяць поспіль не припиняються масові протести, які почалися відразу після оголошення офіційних підсумків голосування, згідно з якими, в президентських перегонах ушосте переміг Олександр Лукашенко.

25 жовтня минає термін так званого народного ультиматуму, який висунула Лукашенку екскандидат в президенти Світлана Тихановська. Вона закликала Лукашенка піти у відставку. Тихановська вказала, що якщо до 25 жовтня вимоги не будуть виконані, то «вся країна мирно вийде на вулиці», а 26 жовтня буде розпочато національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах.

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