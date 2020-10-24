Білорусь: правозахисники повідомляють принаймні про 16 затриманих у Мінську в день чергового «Жіночого маршу»

У Білорусі правозахисники повідомляють принаймні про 16 затриманих у Мінську в день чергового «Жіночого маршу». Правозахисний центр «Весна» публікує їхні імена.

Принаймні сім із них уже відпустили. Серед затриманих і потім відпущених – і троє працівників знімальної групи британського телеканалу Sky News: громадянка Великої Британії, громадянка Росії і єдиний затриманий цього дня чоловік, теж громадянин Росії.

За повідомленнями, затримання почалися ще до початку ходи, коли затримували жінок, які йшли з парасольками в біло-червоно-білих кольорах національного прапора Білорусі – нинішня влада переслідує за використання такої символіки і попри те, що вона не заборонена офіційно, але ця заборона існує на практиці.

У марші взяли учать, за різними оцінками, від кількох сотень до кількох тисяч жінок. Багато з них були саме з такими парасольками.

«Жіночі марші» проводять у Мінську щосуботи вже кілька тижнів. Іще масовіші акції відбуваються по неділях.

У Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори, на яких, за офіційними твердженнями, вшосте поспіль переміг Олександр Лукашенко. Значне число громадян країни, як і політиків і державних керівників інших країн світу, не погодилися з озвученими ЦВК результатами, які вважають сфальсифікованими. Акції протесту проти оголошених результатів і з вимогами відходу Лукашенка тривають у Білорусі з самого дня виборів щодня. Силові органи вдаються до репресій проти незгодних.

Країни світу, серед них Україна, і міждержавні об’єднання заявляють, що надалі не вважають Лукашенка за легітимного президента країни.