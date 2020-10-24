Марш жінок у Києві. Кілька десятків людей підтримали акціїї у Білорусі – фоторепортаж

У Києві 24 жовтня пройшов марш на підтримку жінок Білорусі. Акція мала на меті показати свою солідарність із жінками Білорусі, які щосуботи протягом кількох тижнів збираються у центрі Мінська. Кілька десятків людей із біло-червоними стягами крокували від михайлівської площі через «скляний» пішохідний міст до майдану Незалежності. Акція анонсувалася як «Жіночий марш без квітів». Утім протягом акції у людей в рука таки були білі троянди.

Тим часом у Мінську, Білорусь, кілька сотень людей, за даними Білоруської служби Радіо Свобода, пройшли маршем від вулиці Першотравневої до площі Перемоги, а потім проспектом Незалежності до Академії наук, звідки повернулися на площу Якуба Коласа.

Під час акції затримань не було, але до її початку, за даними правозахисників центру «Весна», затримали чотирьох жінок.

Протести в Білорусі тривають третій місяць. Вони почалися після оголошення результатів президентських виборів, на яких, за офіційними даними, вшосте переміг Олександр Лукашенко. 23 вересня він провів таємну інавгурацію.

Визнати легітимним президентом Лукашенка відмовилися країни ЄС, США та Україна. Євросоюз заявив, що запроваджує санкції проти 40 чиновників, також міністри закордонних справ країн ЄС узгодили спільну позицію щодо запровадження санкцій стосовно особисто Лукашенка.

