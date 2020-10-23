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24 жовтня 2020, Київ 01:02
Фотогалереї

«Нескінченні можливості»: білоруси з інвалідністю виходять на вулиці, щоб закликати до нових виборів

Білоруси з інвалідністю несли квіти і заборонені біло-червоно-білі прапори опозиції, коли мирно проходили вулицями Мінська 22 жовтня під час опозиційного заходу під назвою «Марш людей з нескінченними можливостями».

Учасники вимагали відставки Олександра Лукашенка і проведення нових справедливих президентських виборів після голосування 9 серпня. Багато хто вважає, що ці вибори були затьмарені порушеннями і фальсифікаціями.
Учасники &laquo;Маршу людей з нескінченними можливостями&raquo; на опозиційному заході-мітингу, проведеному людьми з інвалідністю на площі Незалежності. Мінськ, 22 жовтня 2020 року
1 Учасники «Маршу людей з нескінченними можливостями» на опозиційному заході-мітингу, проведеному людьми з інвалідністю на площі Незалежності. Мінськ, 22 жовтня 2020 року
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Люди з інвалідністю під час акції опозиції в Мінську 22 жовтня. На плакаті написано: &laquo;Всі (ви теж) знають правду&raquo;
9 Люди з інвалідністю під час акції опозиції в Мінську 22 жовтня. На плакаті написано: «Всі (ви теж) знають правду»
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