«Нескінченні можливості»: білоруси з інвалідністю виходять на вулиці, щоб закликати до нових виборів

Білоруси з інвалідністю несли квіти і заборонені біло-червоно-білі прапори опозиції, коли мирно проходили вулицями Мінська 22 жовтня під час опозиційного заходу під назвою «Марш людей з нескінченними можливостями».



Учасники вимагали відставки Олександра Лукашенка і проведення нових справедливих президентських виборів після голосування 9 серпня. Багато хто вважає, що ці вибори були затьмарені порушеннями і фальсифікаціями.