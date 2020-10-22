Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
22 жовтня 2020, Київ 19:54
Відео

Білорусь: родичі та друзі затриманих продовжують розшукувати своїх близьких у СІЗО – відео

Білорусь: родичі та друзі затриманих продовжують розшукувати своїх близьких у СІЗО – відео
Embed
Білорусь: родичі та друзі затриманих продовжують розшукувати своїх близьких у СІЗО – відео

No media source currently available

0:00 0:03:02 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Близько ста людей 22 жовтня прийшли під стіни ізолятора тимчасового тримання на вулиці Окрестіна в Мінську в пошуках своїх рідних та друзів, яких затримали під час акцій протесту, які тривають в країні вже третій місяць. Протести у Білорусі почалися 9 серпня через недовіру до офіційно оголошеної шостої поспіль перемоги авторитарного лідера країни Олександра Лукашенка на президентських виборах. Країни Євросоюзу, США, Канада, а також і Україна та інші країни не визнали перемоги Лукашенка. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG