Помер ветеран АТО Микитенко, який вчинив акт самоспалення – рідні

14 жовтня помер ветеран АТО Микола Микитенко, який вчинив акт самоспалення в Києві, повідомили його рідні у фейсбуці.

«Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром», – написала його дочка Юлія Микитенко.

У ніч на 11 жовтня Микола Микитенко підпалив себе на майдані Незалежності в Києві. Останні дні він перебував у лікарні в тяжкому стані. Дочка пояснила вчинок батька «незгодою з діями чинної влади, а саме розведенням військ на лінії розмежування та повзучою окупацією Росії».