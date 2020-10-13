Крик до українців, а не самогубство – побратим про самоспалення ветерана АТО Микитенка

Акт самоспалення на майдані Незалежності, вчинений ветераном війни на Донбасі, був криком до суспільства, спробою його розбудити, вважають ті, хто знав Миколу Микитенка як захисника України та волонтера. Вони кажуть, що крім невдоволення владою, «Ворон» переймався байдужістю співвітчизників: до війни на сході, до політичних подій, до майбутнього України загалом.

Микола Микитенко ввечері 10 жовтня надягнув військову форму, усі свої нагороди, отримані за участь у війні на Донбасі, і вирушив у центр Києва. Там, на майдані Незалежності, вже вночі на 11 жовтня ветеран здійснив акт самоспалення.

«Свідки побачили, що на майдані Незалежності чоловік облив себе якоюсь сумішшю, після чого підпалив її. Його одразу госпіталізували до лікарняного закладу. Наразі він перебуває в опіковому центрі. У нього 95 відсотків опіків тіла», – розповіла Радіо Свобода пресофіцер Шевченківського управління Національної поліції в місті Києві Анна Зубрева.

За словами речниці поліції, кримінальної справи за цим фактом не порушували.

Близькі та знайомі Миколи Микитенка, з якими Радіо Свобода вдалося поспілкуватися, сходяться на тому, що його вчинок був скоріш продуманим, ніж спонтанним. Такі висновки можна зробити і з поведінки самого ветерана. Перед тим, як вчинити самоспалення, Микола Микитенко зробив кілька дописів у фейсбуці. За три години до самоспалення він написав:

«Думаю, як буду горіти? Як Василь Стус?! Досить сил довести, що Україна понад усе? Дістало!!! Вийдіть всі, побратими, як 24 числа, візьміть зброю в руки, і захистіть нашу рідну Україну!!!»

Дещо раніше Микола Микитенко писав, що піде пояснювати, як він висловився, «зе», як живеться на фронті і закликав приєднуватися до нього біля адміністрації президента.

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Сторінка Миколи Микитенка у фейсбуці містить також кілька дописів, які свідчать про його невдоволення владою та її діями.

Політичні мотиви?

Офіційні підтвердження того, що у ніч із 10 на 11 жовтня на майдані Незалежності себе підпалив саме Микола Микитенко, з'явилися лише 13 жовтня. Утім, ще до цього з'явилася інформація про мотиви його вчинку. Видання «Суспільне» поширило вістку про політичні мотиви акту самоспалення. Видання посилається на слова доньки ветерана, офіцера-вихователя Київського військового ліцею імені Богуна Юлії Микитенко.

Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування

«Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані», – передає слова Юлії Микитенко «Суспільне».

Про політичні мотиви вчинку ветерана заявляє і громадська організація «Відсіч».

«Микола Микитенко, одягнувши однострій із бойовими нагородами, вчинив самоспалення на майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського», – йдеться у дописі на фейсбучній сторінці організації.

У 2014 році Микола Микитенко брав участь в боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Нацгвардії України імені Кульчицького. Після поранення він повертався на фронт, але через брак здоров’я йому все ж довелося полишити військову службу. Ветеран переключився на волонтерську діяльність: брав участь у зборі допомоги військовим та у її доправленні до ліні фронту. Про це Радіо Свобода розповів волонтер Олег Назаренко.

Після повернення з АТО він не припинив допомагати тим, хто продовжував воювати

«Я знаю Миколу і як воїна, і як волонтера. Після повернення з АТО він не припинив допомагати тим, хто продовжував воювати. Через отримані навесні 2014 року травми Микола не міг повернутися на фронт, хоча дуже хотів. Він їздив на схід як волонтер, спілкувався із різними командирами, але старі рани давали про себе знати. Як волонтер він допомагав і 92-й бригаді, і десантникам, й іншим підрозділам – збирав для них допомогу», – згадує Назаренко.

«Це не самогубство»

Крім того, що Микола Микитенко був патріотично налаштованою людиною, готовою віддати своє життя на війні за Україну, він глибоко переживав політичні події в країні. Він щиро вірив у світле майбутнє своєї батьківщини, а коли розчарувався у такій своїй вірі, пішов на самоспалення, намагається пояснити Радіо Свобода рішення свого побратима волонтер Володимир Федько.

За його словами, Микола Микитенко не дарма у своєму дописі згадав Василя Стуса, адже подібних людей, борців за незалежність України, які своє власне життя ставили на другий план, він завжди вважав за взірець для себе.

Це спроба показати суспільству, що варто задуматися над тим, куди ми йдемо, що на нас чекає завтра

«Вибори 2019-го дали зрозуміти, що народ України не дозрів до свободи, до незалежності. Коли людина бачила своє життя у боротьбі, у перемогах, у щасливому житті України, а раптом вона розуміє, що нічого такого не буде, тобто життя попереду немає. Це криза, коли людина втрачає віру у власний народ. Коли бачиш, що більшості більше наплювати, їм все до дупи і головне, щось собі вгризти. У такій ситуації не кожен може знайти сили якось це пережити. Мені зрозуміла мотивація вчинку Миколи «Ворона» (фронтовий позивний Мартиненка – ред.). Людина побачила безвихідь. Не для себе. Можна було змиритися і наплювати на все. Частина людей так і роблять. Крім того, має значення і психологічний стан у тому плані, що він міг стикатися і з людьми, які відверто глузували: «Ну, що ти там навоював, чого досяг?». Тут – купа факторів. Але основним є таки політичний мотив. Це спроба показати суспільству, що варто задуматися над тим, куди ми йдемо, що на нас чекає завтра. Тим більш, зверніть увагу на вибір дати – 11 жовтня, а ховають за три дні, тобто він розраховував на 14 жовтня. Це не самогубство – це акція, це крик, спроба привернути увагу суспільства», – розповів Володимир Федько.

Попри згадку Володимира Зеленського у зв'язку з актом самоспалення, вчиненим ветераном війни на Донбасі, і, як заявляють, з політичних мотивів, Офіс президента України наразі ніяк не відреагував на ситуацію.