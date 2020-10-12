Поліція підтвердила самопідпал чоловіка на майдані Незалежності в Києві, він у тяжкому стані

Чоловік, який підпалив себе на майдані Незалежності в Києві вночі проти 11 жовтня, наразі перебуває лікарні в тяжкому стані. Про це повідомила поліція кільком медіа 12 жовтня.

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на речницю Національної поліції Оксану Блищик, чоловік отримав опіки 90% тіла.

Суспільний мовник передає зі слів доньки потерпілого, що він наразі перебуває в комі. Дівчина, яку, за даними «Суспільного», звати Юлія Микитенко, пояснила його вчинок політичними мотивами.

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«Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла», – цитує мовник.

Національна поліція не повідомляє імені чоловіка. Громадська організація «Відсіч» 12 жовтня поширила заяву, в якій стверджує, що він – 49-річний ветеран бойових дій Микола Микитенко.