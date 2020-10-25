Явка на виборах на 10% нижча, ніж у 2015-му – попередні дані ЦВК

Явка на місцевих виборах по Україні орієнтовно на 10% нижча за показник 2015 року – такі дані Центральної виборчої комісії за інформацією від 97% територіальних виборчих комісій озвучив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

«За нашою інформацією, явка складала 37% орієнтовно, це за результатами опрацювання 97% інформації. Для порівняння з місцевими виборами 2015 року явка, звичайно, зменшилася, тоді вона становила 46,6%. Тобто орієнтовно на 10% явка є меншою», – сказав він.

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Разом із тим, додав Діденко, такі результати є очікуваними з огляду на карантин. Він навів у приклад явку на проміжних виборах на 179 виборчому окрузі у Харківській області, які пройшли в березні цього року.

«Там явка становила 27,5%, для порівняння - середня активність виборців на проміжних виборах раніше становила 36%. Тобто ми бачимо, що в умовах карантину простежується тененція, коли явка зменшується на 10%», – підсумував голова ЦВК.

Він зазначив, що найвищу явку спостерігали в Тернопільській області – 46,77%, найнижчу – в Донецькій (31,67%). Водночас Діденко підкреслив, що йдеться про попередні результати.

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Говорячи про порушення на виборах, голова Центральної виборчої комісії зазначив, що вони переважно стосувалися агітації в день виборів, і висловив думку, що вони істотно не влинули на перебіг голосування.

За даними громадянської мережі «Опора», явка на місцевих виборах склала 35,94%, тоді як у 2015 році сягала 46,5%.

Увечері 25 жовтня заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик повідомив, що остаточні результати місцевих виборів в Україні.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Виборчі дільниці працювали до 20:00. Там, де 25 жовтня жодний кандидат на посаду селищного, сільського чи міського голови не набрав понад 50% голосів, відбудеться другий тур.