«Заміновані» дільниці і перебої з електрикою – рятувальники розповіли про інциденти на місцевих виборах

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що протягом 25 жовтня, дня місцевих виборів в Україні, до рятувальників надійшло 13 анонімних повідомлень про замінування на виборчих дільницях. Найбільше таких повідомлень було на Вінничині – 6, а також в Одеській (4), Дніпропетровській (2) та Київській (1) областях.

«У порядку взаємодії залучалось 28 осіб та 7 одиниць техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок ДСНС. Після проведених перевірок факти замінування не підтвердилися. Із настанням темної пори доби сталося знеструмлення 23 виборчих дільниць у Вінницькій (6), Запорізькій (3), Львівській (3), Херсонській (3), Івано-Франківській (3), Дніпропетровській (1), Закарпатській (1) Донецькій (1) Харківській (1) та Київській (1) областях. На всі випадки силами ДСНС забезпечено доставку електрогенераторів та забезпечено подачу електроенергії», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що сьогодні за допомогою електрогенераторів проводиться подача електроенергії на дві виборчі дільниці та територіальну виборчу комісію у селі Новиця Калуського району Івано-Франківської області.

Через підрахунок голосів на виборчих дільницях продовжується чергування рятувальників, додали в ДСНС.

За даними МВС, до поліції упродовж 25 жовтня надійшло 4375 заяв і повідомлень щодо порушення виборчого процесу, складено 224 адміністративних протоколи і порушено 77 кримінальних проваджень.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала майже 37%.