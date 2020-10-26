Кіровоградська область: на виборах в ОТГ перемагає екснардеп, судимий за вбивство – BBC

Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозинський, якого засудили за вбивство в 2009 році, отримує більшість голосів на виборах голови Підвисоцької об’єднаної територіальної громади. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву виборчу комісію.

«Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області», – повідомили журналістам у комісії, зазначивши, втім, що оформлення протоколів наразі триває.

Лозінський йшов на вибори як самовисуванець.

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Віктор Лозинський був народним депутатом 6 скликання від партії «Батьківщина». Влітку 2009 року проти нього та ще кількох осіб порушили кримінальну справу у зв’язку із загибеллю єгеря Валерія Олійника поблизу селища Голованівськ. Навесні 2011 року суд визнав Лозинського винним у вбивстві і засудив до 15 років позбавлення волі.

Згодом вирок пом’якшили до 14 років, у 2013 році Лозинського звільнили «за станом здоров’я», однак згодом суд повернув його до колонії. У 2016 році завдяки «закону Савченко», за яким день у слідчому ізоляторі рахується за два дні ув’язнення, Лозинський вийшов на волю.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.