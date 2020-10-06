Захист журналіста Ткача через суд оскаржує закриття справи щодо Портнова, який погрожував редакції «Схем»

Печерський районний суд Києва призначив на середу, 7 жовтня, розгляд скарги адвокатів журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача на закриття Національною поліцією кримінального провадження щодо Андрія Портнова, який раніше публічно погрожував редакції програми журналістських розслідувань «Схеми» й оприлюднив детальні персональні дані водіїв програми. Засідання має розпочатися о 14:30, головуватиме суддя Вячеслав Підпалий.

Адвокатка журналіста Віра Крат подала клопотання до Печерського районного суду, в якому йдеться про намір оскаржити закриття кримінального провадження щодо ексдепутата і чиновника часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова.

Восени 2019 року кримінальне провадження було зареєстроване за двома статтями Кримінального кодексу України – «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» і «погроза або насильство щодо журналіста». Провадження за першою статтею закрили 31 липня 2020 року, за другою – 5 серпня 2020 року. Підстава закриття – «у зв’язку з відсутністю складу злочину».

Адвокатка «Схем» вбачає в закритті справи порушення прав журналістів на захист.

«Ми вважаємо, що дії досудового розслідування неправомірні. Журналіста «Схем» Михайла Ткача не було допитано як потерпілого і до сьогодні, тобто майже через рік після відкриття провадження. А також не було вручено відповідні процесуальні документи про закриття кримінального провадження. Через що він не зміг реалізувати своє право на оскарження своєчасно. Тому ми звернулися з відповідною скаргою до Печерського районного суду», – відзначила адвокатка Віра Крат.

Також адвокатка додала: «Особа, яка вчинила, на нашу думку, неправомірні дії, відома. Вона не відмовляється від цього. Усі можуть оцінити суть цього порушення, хто читає Telegram цієї особи. Ми вважаємо, що наявні всі ознаки кримінального правопорушення, і тільки через притягнення до кримінальної відповідальності можна встановити справедливість і захистити права журналістів».

Адвокатка підкреслила, що журналісти розраховують на судовий контроль за дотримання прав, свобод та інтересів, та зазначила, що у таких діях правоохоронців, як закриття кримінального провадження, є порушення прав потерпілого. «З яких причин слідство дійшло висновку про відсутність тут складу кримінального правопорушення нам невідомо. Ми з таким висновком категорично не погоджуємося. І будем захищатися в установленому законом порядку», – прокоментувала Віра Крат.

1 листопада 2019 року ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що журналіст програми Михайло Ткач готував розслідування щодо впливу та можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою.

Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Тоді керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми» і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

Національна поліція України 6 листопада зареєструвала кримінальне провадження через тиск Андрія Портнова. Пізніше адвокати подали цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми «Схеми» і стягнути моральну шкоду.

7 листопада 2019 року Андрій Портнов подав заяву до поліції з проханням порушити кримінальне провадження за статтями 182 (порушення недоторканності приватного життя) і 171 (перешкоджання професійній діяльності), називаючи це «симетричними діями».

31 серпня суддя Печерського районного суду Києва Світлана Волкова в рамках письмового провадження (без запрошення сторін) ухвалила рішення, яким відмовила водію «Схем» Борису Мазуру в задоволенні цивільного позову про захист права на приватність та прохання зобов’язати Андрія Портнова вилучити з публічного простору його персональні дані. Окрім відмови в позові, суддя також постановила стягнути з водія «Схем» витрати Портнова на адвокатів у розмірі 52 500 гривень.

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа висловило розчарування відмовою суду задовольнити позов. У медіакорпорації нагадали, що неодноразово закликали українську владу притягнути до відповідальності всіх причетних до тиску і погроз журналістам та іншим працівникам програми «Схеми» через їхню професійну діяльність.