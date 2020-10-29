Верховна Рада не збирається надалі позбавляти журналістів акредитації – керівниця пресслужби

Верховна Рада не збирається надалі позбавляти журналістів акредитації, повідомила керівниця пресслужби парламенту Ірина Кармелюк у коментарі Радіо Свобода.

«Я думаю, що ми не будемо проводити таку практику. Усі матимуть право ходити. Заради Бога, не треба – не будемо перевіряти», – сказала Кармелюк.

За її словами, під час минулого скликання у Верховній Раді були акредитовані близько шести тисяч журналістів. Зараз акредитованих представників ЗМІ близько трьох тисяч. Усі вони мають право заходити в парламент.

Кармелюк пояснила, що пресслужба Верховної Ради моніторить активність акредитованих журналістів.

«Це наша робота. Як пресслужба, ми кожен рік пишемо листи журналістам. Там, де ми не бачимо публікацій активних, ми їм пишемо лист, що просимо надати публікації. Раніше такі випадки були, при попередньому скликанні. Дійсно, там багато людей, які не пишуть, не висвітлюють і не можуть надати жодних публікацій», – заявила Кармелюк Радіо Свобода.

Вона підтвердила, що ініціатива позбавити акредитації журналістів «Слідства.Інфо» надійшла від пресслужби парламенту.

«Вони не відповіли, тому що в них неправильно була надана адреса. Ось у чому питання. Це технічний момент. Ніхто проти них нічого не копає. Ніхто не хоче позбавляти їх якоїсь акредитації. Під час акредитації на всі свої видання вони дали неправильну адресу. Через те вони не отримували нашу кореспонденцію – там, де ми писали ці листи», – каже керівниця пресслужби Ради.

За словами Кармелюк, журналісти могли просто зателефонувати в парламент і поцікавитися, чому їх позбавили акредитації. Тоді інцидент був би вичерпаним. Вона переконує, що дзвінка з редакції не було.

28 жовтня з’явилася інформація, що Верховна Рада скасувала акредитацію більш як двох десятків ЗМІ. Серед них – «Слідство.Інфо», «Громадське телебачення Донбасу» та «НикВести». Увечері стало відомо, що всі видання знову акредитовані.