Радіо Свобода починає приймати заявки на регіональну стипендіальну програму для журналістів

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода починає приймати заявки на стипендіальну програму Regional Reporting Fellowships на 2020-2021 роки.

Заявки прийматимуть до 30 жовтня 2020 року.

Метою стипендії є сприяння професійному розвитку журналістів-початківців у країнах «Східного партнерства» ЄС та Західних Балкан на підтримку свободи та незалежності ЗМІ.

Програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти незалежній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини. Програма фінансується за рахунок гранту посольства США в Чеській Республіці.

Переможців програми інтегрують у щоденну роботу бюро, де вони працюватимуть повний робочий день, щоб виробляти контент для всіх журналістських платформ та братимуть участь у редакційних дискусіях .

Програма триватиме з 4 січня 2021 року до 31 серпня 2021 року. Вона включатиме візит до офісу Радіо Свобода в Празі для додаткового професійного розвитку.

Учасники програми отримуватимуть щомісячну стипендію. У випадку потреби стипендіатам нададуть житло.

Стипендіатами премії ставали Анастасія Магазова, Наталія Патрікєєва, Вікторія Жуган, Ольга Комарова та Михайло Штекель.