Регіональну стипендію Радіо Свобода виграла Наталія Патрікєєва

У конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship перемогла журналістка з Черкаської області Наталія Патрікєєва.

Журналістка стала переможницею в конкурсі і, за умовами стипендії, наступні вісім місяців буде працювати у київському бюро Радіо Свобода.

Останній рік журналістка жила у Києві і працювала на сайті «Доступ до правди», що спеціалізується на висвітленні доступу до публічної інформації в Україні.

До цього журналістка створювала власну програму радіорепортажів на онлайн-радіостанції Urban Space Radio у Львові.

Паралельно останні кілька років журналістка працювала із загальнонаціональними виданнями як журналіст-фрілансер.

Стипендія дає переможцеві можливість розробляти текстові і мультимедійні матеріали, вона допоможе учаснику поглибити журналістські знання, розвинути навички і познайомитися з принципами функціонування незалежних ЗМІ. Стипендія також передбачає стажування у штаб-квартирі Радіо Свобода у Празі.

Конкурс на стипендію Regional Reporting Fellowship program оголошується четвертий рік поспіль. Ця ініціатива Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода спрямована на підтримку незалежних ЗМІ в Україні, Вірменії, Білорусі й Молдові.

Минулого року стипендію отримала журналістка Вікторія Жуган.