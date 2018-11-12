Стипендію Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship виграла Анастасія Магазова

У конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship перемогла журналістка Анастасія Магазова. За умовами стипендії, наступні 8 місяців вона працюватиме в київському бюро Радіо Свобода.

Анастасія Магазова протягом останніх чотирьох років працювала спеціальним кореспондентом в Україні для ряду німецьких ЗМІ, серед яких Deutsche Welle та Die Tageszeitung (taz).

До цього журналістка навчалася у Школах журналістики у Мюнхені та Ляйпцигу, пройшла стажування у кількох виданнях ФРН та має понад сотню публікацій у німецькій пресі. До сфери професійних інтересів Анастасії належать суспільно-політичні теми та німецько-українські відносини. Вона висвітлює бойові дії на Донбасі та наслідки анексії Криму. Також Анастасія Магазова є співавтором проекту Unrecognized Stories про життя цивільного населення на невизнаних територіях пострадянського простору.

Мета програми Regional Reporting Fellowship полягає в тому, щоб допомогти активним журналістам із країн «Східного партнерства» ЄС розвивати свої професійні навички. Стипендія дає переможцеві можливість створювати текстові і мультимедійні матеріали, поглибити журналістські знання і ознайомитися з принципами функціонування незалежних ЗМІ. Стипендія також передбачає стажування у штаб-квартирі Радіо Свобода у Празі.

Стипендіальна програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти якісній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини. Програма фінансується коштом гранту від посольства США в Чехії.

Конкурс на стипендію Regional Reporting Fellowship оголошується п’ятий рік поспіль. Ця ініціатива Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода спрямована на підтримку незалежних ЗМІ в Україні, Вірменії, Білорусі й Молдові.

Минулого року стипендію отримала журналістка Наталія Патрікєєва.