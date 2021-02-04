«Шапка горить» – Мендель прокоментувала ініціативу «ОПЗЖ» щодо імпічменту Зеленського

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель 4 лютого прокоментувала заяву партії «Опозиційної платформи – За життя» щодо ініціювання імпічменту президенту.

«На комусь шапка горить. За закриття проросійської пропаганди, що підриває політику України та наш шлях до ЄС, «ОПЗЖ» вимагає імпічменту Президента», – зазначила вона.

За словами речниці президента, рішення запровадити санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK, було колегіальним, а також має підтримку українського суспільства. В основі цього рішення, зазначає вона, лежать пропозиції Верховної Ради та Служби безпеки України.

Водночас Мендель назвала заяву «ОПЗЖ» очікуваною.

Читайте також: Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака

«Розцінюємо заяви «ОПЗЖ» у відповідь на рішення РНБО про санкції як риторичне і піарне прикриття захисту активів співкерівника цієї політичної структури. Насправді в цьому випадку імпічмент – це суто пропагандистська ініціатива, розрахована на підняття скандалу навколо теми, яка точно викликала позитивну реакцію та об’єднання суспільства. Такою ініціативою вони пробують внести розкол і спровокувати внутрішню кризу, що притаманно ідеології цієї партії», – пише Мендель.

Вона нагадала, що закон про імпічмент з’явився з подачі Зеленського, але він призначений «не для того, щоб його використовували, намагаючись допомогти Росії відновити пропагандистські інструменти в Україні».

«Не варто ототожнювати свободу слова та свавілля пропаганди і тим більше за гроші та в інтересах держави-агресора та окупаційних структур. Якщо ОПЗЖ хоче попіаритись з використанням теми імпічменту, то це їхнє право як політичної сили. Однак усе суспільство бачить, що вони просто використовують цю риторику та цей піар заради дуже цинічного та корисливого інтересу – порятунку активів однієї особи», – підсумувала вона.

Читайте також: Сутички біля каналу «Наш» у Києві: четверо затриманих

4 лютого «Опозиційна платформа – За життя» на своєму з’їзді заявила про намір ініціювати імпічмент президента України Володимира Зеленського. Причиною стали санкції, наслідком яких стало блокування каналів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».