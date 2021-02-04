Британський регулятор позбавив китайський державний телеканал ліцензії

Британський медіарегулятор забрав ліцензію в китайського державного телеканалу після розслідування, яке виявило недостатню редакційну незалежність та зв’язки з Комуністичною партією Китаю.

Ofcom повідомив, що забирає ліцензію в англомовного китайського телеканалу China Global Television Network (CGTN) через порушення британського законодавства про трансляторів.

«Наше розслідування показало, що ліцензією China Global Television Network володіє суб’єкт господарювання, який не має редакційного контролю над своїми програмами… Ми не можемо схвалити заявку на передачу ліцензії корпорації China Global Television Network, тому що вона в кінцевому підсумку контролюється Комуністичною партією Китаю, що заборонено законодавством Великої Британії про мовлення», – заявили в Ofcom.

CGTN може подати апеляцію або спробувати знову отримати ліцензію, надавши докази редакційної незалежності.

У межах іншої справи Ofcom заявив, що очікує найближчим часом на рішення про санкції проти CGTN за порушення правил неупередженості під час висвітлення продемократичних протестів у Гонконгу.

У Сполучених Штатах CGTN є одним із семи китайських засобів масової інформації, які були визначені державними ЗМІ.

Нещодавно МЗС Китаю розкритикувало британського суспільного мовника BBC через повідомлення про коронавірус від 29 січня. Відомство назвало «фейковими новинами» повідомлення про COVID-19 у Китаї й вимагало вибачень.

У BBC заявили, що дотримуються «точного та справедливого повідомлення про події в Китаї». Там повністю відкидають «необґрунтовані звинувачення у фальшивих новинах або ідеологічній упередженості».