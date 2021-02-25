Суд постановив закрити доступ до телеграм-каналів, які СБУ пов’язує зі спецслужбами Росії – НКРЗІ

Київський районний суд Харкова зобов’язав інтернет-провайдерів закрити доступ до чотирьох телеграм-каналів, діяльність яких, за даними Служби безпеки України, пов’язана з російськими спецслужбами, повідомила 24 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

За повідомленням, листа про згадане рішення суду до НКРЗІ направив Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

«Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні Telegram-каналів: «Резидент», «Легитимный», «Картель», «Сплетница», шляхом зобов’язання інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій… закрити до них доступ, – до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку», – йдеться в повідомленні.

За даними НКРЗІ, ухвала суду, винесена 23 лютого, може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Як повідомляє «Детектор медіа», з технічної точки виконати рішення суду буде важко, адже провайдери не можуть блокувати доступ до Telegram. У налаштуваннях месенджера є можливість увімкнути проксі, яке дозволить обійти блокування.

Директор інтернет-оператора «Павутина» Олександр Арутюнян написав у фейсбуці, що неможливо заблокувати окремі телеграм-канали. «Шановні «судді», напишіть також, яким чином це зробити? Або тепер треба заблокувати весь телеграм в Україні?», – написав Арутюнян.

За словами медіаексперта Дмитра Золотухіна, який у 2017‒2019 роках був заступником міністра інформаційної політики України, заблокувати телеграм-канали, які несуть загрозу для нацбезпеки, неможливо. Зробити це могла би адміністрація платформи, заблокувати телеграм як такий в Україні теж неможливо, цитує видання Золотухіна.

1 лютого в СБУ повідомили, що її кіберфахівці викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Росії.

«У ході довготривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85-им Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої «руської весни». Вони наразі «базуються» на території підконтрольної Росії «ПМР» – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі», – заявили в СБУ.

Зазначається, що спецслужби Росії залучили громадян України до створення та адміністрування регіональних каналів у телеграмі.

«Йдеться про канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live», – заявили у спецслужбі.

Як вдалося встановити СБУ, «головним менеджером» агентурної мережі є одесит, один з організаторів масових заворушень під час одеського «Антимайдану».

Служба безпеки України також заявила, що вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів.