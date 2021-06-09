У США скасували обмеження проти китайських сервісів TikTok і WeChat. Відповідний указ підписав президент США. Таким чином Джо Байден скасував розпорядження свого попередника Дональда Трампа, ухвалене в серпні 2020 року.

Укази Трампа забороняли громадянам США мати бізнес із китайськими компаніями і купувати у них рекламу. Експрезидент США стверджував, що китайські застосунки пов’язані з владою КНР і допомагали китайським спецслужбам збирати дані про американських користувачів.

У компаніях цю інформацію відкинули. МЗС Китаю заявило, що рішення США суперечить правилам ринку і міжнародної торгівлі.

Згідно з новим документом, Міністерство торгівлі має ретельніше перевіряти мобільні застосунки і розробки, пов’язані з імовірними противниками Сполучених Штатів.