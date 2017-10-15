Шоу-бізнес не без політики: за що мстяться українським артистам?

Черговий скандал у сфері музики – виконавці з України виявилися номінантами престижної премії МТV від Росії. А тим часок список «нев’їзних» в Україну іноземних артистів зростає. Про політику і знаменитостей – матеріал журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Львів. Українські активісти заблокували вхід на концерт екс-учасника харківського дуету «5’nizza» – Сергія Бабкіна.

«Ганьба, ганьба, ганьба!», – зустрічала юрба співака.

Артиста звинувачують у тому, що він гастролює Росією. І поставили умову – дозволять провести концерт, якщо Бабкін публічно визнає Росію країною-агресором, а Крим – територією, окупованою Російською Федерацією.

Експерти пояснюють: поки немає закону, який забороняє українцям, зокрема, і музикантам працювати у Російській Федерації, діє правило «що не заборонено – дозволено».

Це питання політичного рівня. Ще з початку російської агресії потрібно було ухвалити рішення про розрив дипвідносин

«Це питання політичного рівня. Я прихильник того, що ще з початку російської агресії потрібно було відразу ухвалити рішення про розрив дипломатичних відносин, і про те, щоб ввести візовий режим, обірвати максимально інформаційно-гуманітарні стосунки. На жаль, ці рішення не були прийняті. Є лише моральні питанні і частина українського суспільства – вони задаються, зокрема, і музиканти», – зазначає засновник художнього об’єднання «Остання барикада», громадський діяч Олесь Доній.

Ультиматуми артистам

Називати Росію країною агресором чи ні – для групи «Бумбокс» питання з однозначною відповіддю: з початком анексії Криму та окупації Донбасу музиканти відмовилися від гастролей в Російській Федерації.

«Якщо хтось надумає до мене в хату зайти і не спитати у мене дозволу, мабуть, він отримає, вибачте, люлєй. Або я викличу поліцію, приїдуть вони – його заарештують. Так само і країна – це мій великий дім», – каже лідер групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

Тур «Бумбокс» по Україні проходить без зривів. А ось львівський концерт Сергія Бабкіна, навіть після переговорів команди музиканта з активістами за круглим столом – скасували.

– Скажіть, будь ласка, Росія – країна-агресор чи ні?

– Мої політичні погляди я не буду..., – відповів Бабкін.

– Це не політика, це війна.

– Ви відмовляєтеся визнати її окупантом?

Бабкін не виконав вимоги активістів. Замість цього написав у себе у фейсбуці – зробив все можливе, щоб концерт відбувся. А ще назвав себе патріотом України, попри те, що не припинив виступати в Росії і Криму.

Говорити в 21-му столітті про те, що хтось повинен доводити свою лояльність комусь – це взагалі смішно. В якихось випадках це виглядає, як справжній тероризм

«Говорити в 21-му столітті про те, що хтось повинен доводити свою лояльність комусь – це взагалі смішно. В якихось випадках це виглядає, як справжній тероризм. Як було в Одесі, коли скасували концерт Світлани Лободи. І коли ці самі активісти буквально фізично перешкоджали потраплянню людям на концерт, на який вони купили квитки. Якщо українська влада вважає це нормою, залишається тільки спостерігати, що буде далі. Що ще заборонять робити активісти громадянам України», – зазначає музичний журналіст, продюсер Борис Барабанов.

Я вважаю уряд Російської Федерації – агресором

«Я вважаю уряд Російської Федерації – агресором», – після зірваного львівського концерту, у місті Дніпро після цього публічного визнання Бабкіна – зал вибухнув оплесками, а українські активісти дозволили провести музикантові концерт.

Як закон регулює в’їзд російських зірок до України?

Без дозволів від України, але на запрошення угруповання «ЛНР» в окупованому Луганську виступив Стас П’єха.

Раніше онук знаменитої бабусі Едіти П’єхи заробляв гроші в українському шоу-бізнесі – сидів у журі популярного талант-шоу, але повернувшись до Росії, змінив політичну орієнтацію.Тих, які переорієнтувалися, як П’єха – десятки.

Законом з музики відрізати шлях на простори українського шоу-бізнесу російським артистам вирішили народні депутати.

Приїздять в Україну, збирають свій кеш і везуть його собі назад на свою Родіну

«Приїздять в Україну, збирають свій кеш і везуть його собі назад», – пояснює народний депутат, заступник голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

У Верховній раді України ухвалили закон, який зобов’язує організаторів концертів російських виконавців співпрацювати з СБУ.

Не менше, ніж за 30 днів перед концертом, організатор інформує СБУ про те, що такі виконавці приїздять

«Не менше, ніж за 30 днів перед тим, як має відбутися концерт, організатор інформує Службу безпеки України про те, що такі виконавці приїздять. СБУ впродовж 10 днів має перевірити цих учасників і має дати організатору відповідь: має чи не має застереження», – каже Ірина Подоляк.

Якщо СБУ виносить вердикт проти кого-небудь з російських зірок – організатор концерту зобов’язаний виконати рішення. Якщо промоутери усе-таки вирішать привезти артистів в обхід СБУ – їх чекає штраф.

«Від 160 тисяч до 320 тисяч гривень», – таку суму назвала Ірина Подоляк.

Чорний список поповнюється

Відповідати перед законом за концерти у Російській Федерації, в анексованому Криму чи на окупованому Донбасі будуть не тільки російські артисти. Так, французький актор Самі Насері – зірка фільму «Таксі» – потрапив в немилість сайту «Миротворець» за нещодавню поїздку до Криму, де йому вручили нове звання.

–Тепер ви – повноцінний «агент Путіна». І назад дороги немає.

– Yes!

Після концерту на півострові, лідера німецької групи «Scooter» Ейч Пі Бакстера зі скандалом вигнали з журі загальнонаціонального німецького талант-шоу.

Іноземних діячів мистецтва, які загрожують нацбезпеці України, Міністерство культури додає в «чорний список». Днями чиновники поповнили його ще на 27 прізвищ. Серед них – співак Шура, Стас П’єха, Євген Гришковець, Олексій Панін, Стівен Сігал і співачка Надія Бабкіна.

Тим часом є новий скандал: українські музиканти Іван Дорн і група «Гриби» виявилися номінованими на престижний конкурс MTV Europe music awards від Росії.

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