Сеанс кіноокупації: як на Донбасі дивилися кіно про Крим

«Крим» на Донбасі. До окупованого Донецька привезли скандальний російський фільм про анексію українського півострова. Картину, зняту на гроші російського Міністерства оборони, багато хто називає пропагандистською. А творців фільму звинувачують у викривленні фактів та історії. «Донбас.Реалії» дізнавалися, для чого після прем’єри у Москві та Сімферополі, «Крим» показують жителям окупованого Донецька.

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«Крим» ‒ фільм режисера, сценариста та продюсера Олексія Піманова. У центрі сюжету ‒ історія кохання уродженця Севастополя, колишнього морського піхотинця та патріотичної журналістки з Києва. Дія картини розгортається на тлі анексії півострова.

Реальні події 2014 року творці фільму інтерпретували по-своєму. Зокрема, за версією режисера Піманова, 20 лютого 2014 року біля міста Корсунь-Шевченківській, що на Черкащині нібито загинули семеро кримчан, які поверталися додому після Антимайдану. Однак місцеві активісти запевняли, що на блокпосту не було жодної смерті або ж нанесення тяжких тілесних ушкоджень антимайданівцям.

Це не просто фейк, а імперська глобальна інтервенція російської держави

«Всі вони благополучно дісталися до Криму. І та версія, що тут були вбивства, злочини, зривання, як вони казали, грейдерами, повністю відсутні. Ця версія дуже активно пропагується російською пропагандою, і це не просто фейк, а імперська глобальна інтервенція російської держави», – стверджує очевидець подій 2014 року на Черкащині Володимир Зуєнко.

В УМВС України в Черкаській області також заявляли: під час подій 2014 року не загинула жодна людина і жоден антимайданівець не зник безвісти.

«Зрозуміли, що буде майбутній Донецьк» – Піманов

Сам режисер стрічки в інтерв’ю пропагандистському телеканалу «Звезда» заявив, що фільм він створив для того, щоб кримчани зрозуміли «навіщо все це сталося».

«Зрозуміли, що буде майбутній Донецьк», – сказав Олексій Піманов в інтерв’ю.

Свій варіант анексії українського Криму Піманов презентував спочатку в Москві та Севастополі, а потім пропагандистську кінострічку привезли до окупованого Донецька.​

Під час прем’єри стрічки у донецькому кінотеатрі «Звездочка» серед глядачів були як студенти і працівники бюджетних підприємств, так і верхівка угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним.

Крім місцевого «бомонду», на прем’єру приїхали й гості з Росії, зокрема депутат Державної думи комуніст Казбек Тайсан. У залі він – поруч з головним комуністом угруповання «ДНР» Литвиновим.

«Геннадій Андрійович Зюганов, Йосип Давидович Кобзон і багато депутатів Державної думи стали ініціаторами того, щоб цей фільм був подарований сьогодні Донбасу», – сказав у коментарі підконтрольним бойовикам медіа Казбек Тайсан. До того ж, російський комуніст – частий гість в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР».

«Крим» показують 5 разів на день у донецькому кінотеатрі

Після прем’єри у донецькому кінотеатрі «Звездочка», «Крим» показують 5 разів на день. За квиток на найбільш ранній сеанс просять 130 рублів – це 60 гривень. За вечірній – 180, це трохи більше 80 гривень.

Касири розповідають: донеччани приходять подивитися «Крим» у вихідні, а по будням глядачів майже немає. Ті, кого «Донбас.Реалії» вдалося зустріти, по-різному відгукуються про кіно.

«Незрівнянно! Приголомшливо!»

«Велика гра руйнує окремі конкретні долі людей – маленьких пішаків у цій всій великій історії. Ми самі поки ще не розуміємо значення того, що сталося».

Пропаганду подають глядачеві під соусом любові. Повна назва фільму – «Крим. З коханими не розлучайтесь». Експерти пояснюють: такий хід – класичний приклад маніпуляції.

Цей фільм – одна з найбільш руйнівних акцій, яка була запроваджена путінским режимом

«Цей фільм – одна з найбільш руйнівних акцій, яка була запроваджена путінським режимом. Це саме зомбування. І воно розраховане не тільки на тих, хто на окупованих територіях, але й на тих, хто живе тут. Бо у Запоріжжі навіть намагалися показати цей фільм, розумієте? Це не просто загроза, це загроза національній безпеці», – зауважує політолог Вадим Хомаха.

«Фільму штучно роздули рейтинг очікування» – Сурганова

Олексій Піманов – персона нон-грата в Україні з 2014 року. Йому заборонений в’їзд через антиукраїнську пропаганду і незаконний перетин кордону.

Зняти «Крим» Піманову замовив особисто міністр оборони Росії Сергій Шойгу, а російське Міноборони виступило спонсором кінопропаганди. Бюджет фільму – майже 8 мільйонів доларів. Крім того, більше двох з половиною мільйонів доларів дали на рекламу фільму. За словами Піманова, Шойгу особисто консультував творців фільму.

Не дивлячись на високі збори в російському прокаті, користувачі російського сайту КиноПоиск з можливих 10 балів оцінили «Крим» трохи більше двох балів.

А головний редактор ресурсу Єлизавета Сурганова заявила: фільму заздалегідь штучно роздули рейтинг очікування – зламали акаунти користувачів і поставили за них позначку «чекаю». У підсумку, рейтинг очікування «накрутили» майже до 70 відсотків. Коли махінацію викрили, він впав до 20.

Влогери: «Він просто кривий і сумний»

У міжнародному рейтингу кіно IMDB «Крим» взагалі отримав всього 1 бал з 10. Наробив галасу «Крим» і на просторах YouTube. На цей раз фільм розкритикували незалежні від офіційної російської держполітики влогери.

«Хочете зняти патріотичне пропагандистське кіно –​ на здоров’я! Але робіть це хоча б гідно! Що ж це за жах, а?!»

«Він просто кривий і сумний».

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«І як заказуха огидне, і як кіно нестерпне».

Але є й ті, хто підтримав фільм. Наприклад, російські зірки кіно і телебачення.

«Картина потужна. Напевно, найкраще, що зробив Піманов», – сказав під час прем’єри фільму засновник кіножурналу «Єралаш» Борис Грачевський.



«Цей фільм про те, що любов сильніша над усе», – каже російська ведуча Олена Малишева.

Українські аналітики ж зауважують – це чергове творіння російської пропаганди.

«Крим» – фільм ще більш брехливий, ще більш пропагандистський

«Фільм Олексія Піманова «Крим» – фільм ще більш брехливий, ще більш пропагандистський, ще більш огидний не тільки з точки зору того, про що там говорять, але з точки зору, як-то кажуть, кіно і естетики, це – не фільм, а просто ніщо. Тобто, напевно, гірше не буває», – зауважує політолог Андрій Окара.

«Крим» – не остання картина про події в Україні, який готують російські кінематографісти. Режисер Володимир Бортко, автор культового фільму «Собаче серце», екранізує роман Олександра Проханова про війну на Донбасі. У своїй новій картині з промовистою назвою «Вбивство міст» Бортко, як і Піманов, теж обіцяє показати глядачам «всю правду».

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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