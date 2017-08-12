У Криму назвали новонароджених левенят на честь Поклонської та персонажів «Матильди»

Новорожденных левенят, які з'явилися на світ 10 серпня в Кримському сафарі-парку «Тайган», назвали на честь екс-прокурора Криму, депутата Державної Думи Росії Наталії Поклонської та персонажів фільму «Матільда» Олексія Учителя. Про це проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповів власник парку Олег Зубков.

«Вчора, коли весь світ відзначив День левів, у наших білих левів народилося четверо малят: двоє хлопчиків, двоє дівчат. Ми на злобу дня вирішили назвати цих левенят на честь Наталії Поклонської та фільму «Матильда», з якими вона бореться. Найбільше дитинча назвали Матильда, друге світле – Цар, третє – Режисер, в честь Олексія Учителя, найменше малятко, не знаю виживе вони чи ні – Няша, на честь колишнього кримського прокурора Наталії Поклонської », – зазначив він.

Зубков зауважив, що підтримує будь-яку творчість, серед іншого – і «Матильду».

«Я, напевно, ніколи не пішов би на цей фільм, а тепер не тільки поїду сам, але і поведу свою сім'ю та своїх друзів, а ще покажу цей фільм у нашому підземному кінотеатрі для всіх охочих», – додав Зубков.

Сафарі-парк «Тайган» розташований на 32 гектарах в Білогорському районі Криму. В ньому живуть близько 50 тигрів, 100 левів і дві тисячі інших тварин і птахів.

Міністерство культури Росії у четвер дозволило показ фільму «Матильда» Олексія Учителя на всій території країни, присвоївши позначку 16+. Стрічка вийде у прокат у жовтні.

У міністерстві заявили, що влада регіонів зможе сама обмежити демонстрацію фільму на своїй території. Заборонити показ фільму просили, зокрема, керівники Чечні і Дагестану.

Полеміка навколо фільму «Матильда», що розповідає про роман російського імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесинскою, триває вже кілька місяців. Основним «захисником» Миколи II виступила Наталія Поклонська, колишній прокурор анексованого Росією Криму, а нині депутат Державної думи.

На її думку, «Матильда» ображає почуття вірян.