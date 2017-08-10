Кадиров відмовився забороняти показ «Матильди» у Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров відмовився забороняти показ фільму Олексія Учителя «Матильда» на території республіки. Він вважає, що жителі Чечні «і так не стануть витрачати час» на перегляд, як він висловився, «аморальної, бездуховної щодо своєї Батьківщини» картини. Кадиров переконаний, що фільм «не знайде глядача» і в інших регіонах Росії.

У четвер Міністерство культури Росії дозволило показ фільму «Матильда» на всій території країни, присвоївши рейтинг 16+. Картина вийде у прокат у жовтні.

У російському відомстві заявили, що влада регіонів зможе сама обмежити демонстрацію фільму на своїй території. Заборонити показ фільму просили, зокрема, керівники Чечні і Дагестану.

Полеміка навколо фільму «Матильда», що розповідає про роман російського імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесинскою, триває вже кілька місяців. Основним «захисником» Миколи II виступила Наталія Поклонська, колишній прокурор анексованого Росією Криму, а нині депутат Державної думи.