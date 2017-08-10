Показ «Матильди» дозволили на всій території Росії

Міністерство культури Росії дозволило показ фільму «Матильда» на всій території країни, присвоївши рейтинг 16+.

Картина вийде у прокат у жовтні.

У російському відомстві заявили, що влада регіонів зможе сама обмежити демонстрацію фільму на своїй території. Заборонити показ фільму просили, зокрема, керівники Чечні і Дагестану.

Полеміка навколо фільму «Матильда», що розповідає про роман російського імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесинскою, триває вже кілька місяців. Основним «захисником» Миколи II виступила Наталія Поклонська, колишній прокурор анексованого Росією Криму, а нині депутат Державної думи.