Кадиров просить не показувати «Матильду» у Чечні

Голова Чечні Рамзан Кадиров просить міністра культури Росії Володимира Мединського виключити цю російську республіку з числа регіонів, де буде показаний фільм Олексія Учителя «Матильда». Лист Кадирова до Мединського опублікований «Комсомольською правдою».

На думку Кадирова, тисячі жителів Чечні розцінюють фільм «як навмисне знущання над почуттями вірян». Чеченський лідер стверджує, що фільм «оскверняє святині» і «історію народів Росії».

Рамзан Кадиров у своєму листі до міністра культури наполягає на необхідності виховувати у молоді «дух поваги до своєї історії».

Полеміка навколо фільму «Матильда», що розповідає про роман російського імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесинскою, триває вже кілька місяців. Основним «захисником» Миколи II виступила Наталія Поклонська, колишній прокурор анексованого Росією Криму, а нині депутат Державної думи.