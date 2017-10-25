У запорізькому кіноконцертному залі імені Довженка відбулася українська прем’єра документального фільму австралійського режисера Стефана Бугріна «Матері війни» (War Mothers). В основу фільму покладено історії двох запоріжанок, матерів загиблих в зоні АТО влітку 2014 року бійців 55-ї та 93-ї бригад. Під час роботи над стрічкою у 2016 році Стефан Бугрін відвідав Запоріжжя, Павлоград та Львів, також побував у зоні АТО. Зібрати кошти для фільму авторів допомогли благодійники, зокрема представники української діаспори Австралії. Наразі режисер планує створити низку документальних фільмів про долі українських солдатських матерів. «Матері війни» (War Mothers) – це перша робота з цієї серії. Її презентація у Австралії відбулася у серпні цього року. Стефан Бугрін також планує зробити прем’єрний показ фільму у Львові та в Канаді.