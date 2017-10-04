Провал пропаганди: що не так з фільмом «Крим»?

У російський прокат вийшов фільм Олексія Піманова «Крим», який розповідає про анексію півострова.

Дія картини розгортається паралельно з любовною історією київської журналістки та молодого чоловіка з Севастополя. За сценарієм, після подій Євромайдану до Криму збираються приїхати «бандерівці», щоб «зробити з кримчан українців», тому сусідній Росії, на думку авторів фільму, нічого не залишається, окрім як «захищати» «русский мир». Деякі користувачі соцмереж із Росії та окупованого Росією українського Криму охрестили кінострічку «дешевою пропагандистською підробкою».

Український політолог, директор Центру суспільних відносин Євген Магда вказує на прямий зв'язок режисера Олексія Піманова з Міноборони Росії.

Цей фільм ‒ один з елементів підготовки Володимира Путіна до виборів

‒ Цей фільм ‒ один з елементів підготовки Володимира Путіна до виборів 18 березня 2018 року. З огляду на дату, тема Криму в них має звучати досить голосно. Режисер Олексій Піманов очолює об'єднання «Красная звезда» ‒ ідеологічну службу в складі російських Збройних сил. Ось він і зняв пропагандистський ролик для Міноборони, не більше того. Я знаю, що Олексій Піманов навіть виступав за те, щоб його фільм «незаконно скачували» в Україні, але, мені здається, українці вже давно засвоїли, що Крим анексований, і їм не цікаві подібні російські картини.

Деякі кримчани вже встигли подивитися фільм і діляться враженнями:

«Я все це прекрасно знала, але ще раз пережила. Все правильно. Що найбільше сподобалося? Кримські краєвиди!».

«Враження дуже гарне, але несподіваний сюжет. Я розраховував побачити якісь події в Сімферополі, але їх і не було. А було те, що приховане від очей жителів Криму. І кінець трошки не зовсім чіткий, зрозумілий».

«Чудовий фільм! Ми навіть такого не чекали».

Євген Магда зазначає, що фільмом «Крим» виявилися незадоволені й проросійськи налаштовані кримчани.

Вже й проросійські кримчани починають розуміти, що їм нахабно брешуть

‒ Зауважте, що один із глядачів поскаржився на те, що автори фільму «не все показали». А вони і не могли показати всі події, що супроводжували анексію: і протистояння з кримськими татарами, і захоплення спецназом Верховної Ради Криму тощо. Якби російські пропагандисти внесли все це в картину, то поставили б себе в незручне становище. Однак мене радує, що вже й проросійські кримчани починають розуміти, що їм нахабно брешуть, причому багато в чому.

Доктор політичних наук, голова правління Експертної групи «Сова» Михайло Савва виділяє основну ідею у фільмі про «кримську весну».

Головна ідея полягає в наступному: зміна прапорів не так важлива, як люди

‒ Фільм «Крим» як пропагандистський, безумовно, має свою цільову аудиторію. Це – люди, яким подобаються красиві природні краєвиди й цікава «войнушка». Для них зовсім неважливі історична достовірність і антураж ‒ пропагандисти доносять до них прості ідеї, втілюючи в максимально легкотравну й примітивну упаковку. Таке не можна робити занадто тонкими засобами. Історія кохання сприймається усіма людьми ‒ значить, треба показати її і в пропагандистському фільмі. Подібні прийоми вимикають фільтри критичного мислення, щоб донести основну ідею. На мій погляд, вона полягає в наступному: зміна прапорів не так важлива, як люди; відносини між ними вічні, а все інше ‒ другорядне.

Член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський вважає, що фільм прекрасно впорався із завданням викликати огиду в росіян.

Нехай росіянам вже набридне тема «порятунку» Кримського півострова. Мені здається, фільм ідеально впорається з цим завданням

‒ Картина «Крим» корисна для Росії. Потрібно, щоб там максимальна кількість людей подивилася цей неякісний фільм, щоб після перегляду вони плювалися й шкодували витрачених грошей. Нехай росіянам вже набридне тема «порятунку» Кримського півострова. Мені здається, фільм ідеально впорається з цим завданням за 7 мільйонів доларів, які на нього витратили. Дуже чекаю розбору від російського блогера Badcomedian, який ефектно покаже, наскільки це бездарний витвір. В Україні теж колись знімуть фільм про ті події, тільки правдивий, з гарним сценарієм і професійною командою. Скоро вийде картина «Кіборги» про війну на Донбасі ‒ подивимося, що з цього вийде.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

(Над текстовою версією матеріалу працював Владислав Ленцев)

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