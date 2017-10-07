У Львові активісти блокували концерт Сергія Бабкіна

Перед входом до одного зі львівських концертних залів, де на 7 жовтня був запланований концерт співака Сергія Бабкіна, зібралися активісти з метою заблокувати подію. За словами мітингарів, цей український співак виступав в окупованому Криму та в Росії.

«Напередодні концерту ми висували свої вимоги, щоб Сергій Бабкін записав відео, де скаже, що Росія – це агресор. Ми очікували на контакт, але нас ігнорували. На інших концертах з нами вже йдуть на контакт, а тут – ні, тому ми зібралися», – розповідає один з учасників акції Олександр.

Прихильники співака, які придбали квитки, не могли потрапити до концертного залу. Між блокувальниками та фанатами Сергія Бабкіна виникали суперечки.

«Ми прийшли на концерт улюбленого виконавця, а тут стоїть цей натовп хлопців. Я дуже хотіла би потрапити на концерт, бо купила квиток. Виглядає так, наче вони не розуміють, що роблять», – розповідає прихильниця співака у коментарях для Радіо Свобода.

Також виникла сутичка між поліцейськими та представниками націоналістичних організацій, які намагалися пройти в середину концертного залу.

Сергій Бабкін – український шоумен, учасник гурту 5’Nizza, який співає переважно російською. Брав участь у кількох українських телешоу – «Танці з зірками», «Голос країни» тощо.