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14 Серпень 2017, Київ 18:45
Політика

Українські поп-музиканти в Росії: зрадники чи заробітчани?

Мітинг проти проведення концерту співачки Світлани Лободи. Одеса, 28 травня 2017 року

Київ – Зірвані в Одесі, Тернополі та інших містах України виступи поп-співачок Світлани Лободи та Ірини Білик, скасування концертів Івана Дорна – така реакція української спільноти на антиукраїнські заяви цих музикантів та їхні регулярні гастролі у Росії.

Попри військову агресію Росії проти України, вони є бажаними учасниками різноманітних музичних «тусовок» і ток-шоу на російському телебаченні, отримують російські музичні премії і допомагають створювати враження, що жодної війни Росія проти України не веде. І якщо влада у Києві часом забороняє в’їзд до країни за антиукраїнські заяви та (або) виступи в анексованому Росією Криму російських артистів і музикантів, то послідовної політики щодо вітчизняних лояльних до політики Кремля виконавців – немає, визнають експерти.

Співак Іван Дорн, який виступив із тризубом на футболці на початку російської війни проти України, невдовзі прославився своїми антиукраїнськими заявами. Його виступи, як і виступи колег по музичному цеху у Росії, збурюють українську спільноту не менше, аніж відео трирічної давнини, на якому поп-співачка Світлана Лобода приймає в подарунок футболку організації «Оплот», яку в Україні визнано терористичною. Відео розмістив у своєму Twitter блогер Денис Казанський.

Команда Лободи відповіла блогерові:

мовляв, співачці подарували футболку у Харкові ще навесні 2013 року, коли ніхто і гадки не мав, що з часом «Оплот» займе різко антиукраїнську позицію і зі зброєю в руках воюватиме на Донбасі проти України. Але навряд чи критики Лободи після цих роз’яснень змінили свою позицію, кажуть експерти.

І додають: доволі часто митця «штовхає» на певні заяви не так світогляд чи ідеологічні погляди, а банальне бажання заробити гроші, виступаючи у Росії. Адже в Україні не заборонено відвідувати Російську Федерацію з метою заробітку, зазначають і політики, і незалежні експерти.

Сотні тисяч українців їздять до Росії з метою заробітку, чимало українських політиків продовжують відвідувати Москву, вистачає і бізнесменів, які не згорнули свій бізнес на території Росії, каже музикант і політик Євген Рибчинський. Чому ж суспільство зосередило свою уваги тільки на музикантах?

«У представників української влади є інтереси у Росії, у декого – російські паспорти, їхні рідні живуть «за поребриком». Як же вони можуть засуджувати артистів, які розважають народ-агресор, якщо цей (український – ред.) народ їм самим байдужий?», – наголошує Рибчинський в дискусіях у соцмережах.

Виступи у Росії для людини, яка ототожнює себе з Україною – це справа її сумління, а не питання реакції влади, оскільки українська держава на заборонила відвідини Росії з метою заробітку, вважає народний депутат України Олександр Бригинець. За його словами, те саме стосується і українофобських заяв митців: якщо ці заяви не потрапляють під статті законів, вони залишаються на совісті митців.

Олександр Бригинець
Олександр Бригинець

Росії, й антиукраїнські заяви відомих, публічних людей є соціально значимими, то їх оцінка з боку інших відомих людей (у тому числі політиків і митців) обов’язково буде
Олександр Бригинець

«Якщо мова йде про виступи українських митців в анексованому Криму, про заклики змінити державно-територіальний устрій України, то у цьому випадку реакція силовиків має бути миттєвою. І не забуваймо: оскільки і виступи у Росії, й антиукраїнські заяви відомих, публічних людей є соціально значимими, то їх оцінка з боку інших відомих людей (у тому числі політиків і митців) обов’язково буде, раніше чи пізніше. Ця оцінка не дасть приховати ані фактів виступів у країні-агресорі, ні українофобських заяв, – і це призведе до ізоляції таких «зірок», – зазначив Бригинець у розмові з Радіо Свобода.

Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, коментуючи ситуацію довкола заяв Івана Дорна, додає: це – «заробітчанин», який їздить до Росії на заробітки.

Георгій Тука
Георгій Тука

«Це звичайнісінький заробітчанин, який поїхав «косити капусту» (заробляти гроші – ред.). Звісна річ: там, де йому платять кошти, – від нього чогось іншого очікувати безглуздо», – пояснив свою позицію Тука в ефірі телеканалу «112».

Виступи артистів у країні-агресорі – це зрада – музиканти

Щоправда, як зазначають фахівці, більшість знаних українських митців (артистів, музикантів, письменників) з перших днів військової агресії Росії проти України чітко виступили на підтримку України. Музиканти пишуть і виконують пісні на честь оборонців України, кілька сотень таких пісень об’єднані у цикл «Пісні АТО».

Ба більше, вони намагаються допомагати оборонцям України, як це робить народна артистка, легендарна акторка Ада Роговцева. Вона з перших днів війни відмовилась зніматись у теле- і кінопроектах у Росії, ба більше – зі своєю командою артистка постійно виступає перед бійцями у зоні АТО, передає кошти на потреби поранених бійців тощо. Для Роговцевої бійці – «хлопчики», з якими вона охоче спілкується та яких підтримує.

Ада Роговцева
Ада Роговцева

Я б хотіла звернутись до всіх хлопчиків зі словами, з якими до них дуже часто звертаються командири: щоб не доводилося сповіщати рідних, що вони поранені, або ще гірше
Ада Роговцева

«Я б хотіла звернутись до всіх хлопчиків зі словами, з якими до них дуже часто звертаються командири: щоб не доводилося сповіщати рідних, що вони поранені, або ще гірше… Живіть довго-довго і будьте здорові й неушкоджені. Це молитви мільйонів і мільйонів людей по світу. Ще мені дається, що немає жодної матері в Україні, яка б не молилась за вас», – звертається артистка до бійців, які боронять Україну на Сході.

Росіяни заочно засудили Роговцеву на три роки ув’язнення за підтримку українських військових і добровольців.

Лідер музичного гурту «ТаРута» Євген «Їжак» Романенко визнає: допоки в Україні не буде сформована індустрія шоу-бізнесу, артисти будуть шукати визнання і заробітків за кордоном. Але за умов гібридної війни, яку веде Росія проти України, виступи у країні-агресорі Романенко прирівнює до зради Батьківщині.

«Ще років 10-20 тому це (виступи у Росії – ред.) було зрозуміло, а зараз, коли Україна веде війну з агресором – Російською Федерацією це, чесно кажучи, для мене і нелогічно, і незрозуміло. У тих умовах, в яких зараз знаходиться Україна, такі поїздки до Росії для мене – це зрада своєї Батьківщини, бо наші хлопці воюють на Сході», – каже Романенко в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Романенко також додає: українські митці об’єднали зусилля і вже понад три роки їздять на передову, виступають перед бійцями, гастролюють по звільнених містах Донбасу, збирають кошти на потреби Збройних сил, допомагають пораненим воїнам та родинам загиблих бійців.

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