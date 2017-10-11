Невідомо, як на ніжне «Слава Україні!» зреагують на концерті в Росії – народний артист

Запровадження нових правил щодо гастролей російських виконавців в Україні та зрив концерту Сергія Бабкіна у Львові дають новий поштовх дискусії про те, чи можна українським артистам виступати на території держави-агресора Росії. Керівник театру «Сузір’я» Олексій Кужельний впевнений, що треба, адже мистецтво – це ключ до взаємопорозуміння між народами. Натомість музикант Тарас Компаніченко запевняє: українські виконавці в Росії лише обслуговують її імперську культуру, а не представляють свою.

Після зриву свого концерту у Львові співак Сергій Бабкін, який час від часу виступає в Росії, опублікував звернення, в якому пояснив, чому не вважає це неприйнятним для українського митця.

«Ми не граємо в Росії для політиків та еліти, ми граємо для людей, більшість із яких підходять до нас після концерту та просять вибачення за дії своєї влади», – наголосив він.

Артист називає перемогою України те, що на концерті у самому серці Москви 10 тисяч людей співають пісні українською мовою.

Народний артист та керівник театру «Сузір’я» Олексій Кужельний впевнений, що «мистецтво не поза політикою, а над нею» і може виступати інструментом для порозуміння між народами, які воюють.

Наше мистецтво несе порозуміння, налагоджує контакт, відновлює симпатію між країнами

«Сила духовного меча абсолютна. І те, що наше мистецтво несе порозуміння, налагоджує контакт, відновлює симпатію між, хай сьогодні ворогуючими, країнами – оце великий зміст і найбільша користь», – заявив митець в ефірі «Ранкової Свободи».

На переконання Кужельного, ті, хто виступає проти виступів артистів через їхні зв’язки з Росією, часто не до кінця поінформовані про ситуацію і дозволяють собою маніпулювати.

«Комусь вигідно так налаштовувати людей один проти одного, це якісь екстремістські вияви, і виваженою є якраз думка про те, що будемо жити в мирі, повазі один до одного і найкоротший шлях до цього – саме через мистецтво», – переконаний він.

Артисти змушені їздити на гастролі, годувати свої сім’ї

Балерина Київського театру опери і балету для дітей та юнацтва Алла Ситник звертає увагу і на матеріальний аспект.

«Артисти змушені їздити на гастролі, годувати свої сім’ї, в когось є діти. На даний момент в Києві маленька зарплата», – пояснює Ситник.

За словами балерини, враховуючи скрутні умови, в яких перебуває наразі український культурний сектор, митців не можна засуджувати за те, що їздять на гастролі зокрема й до країни-агресора.

«Кожен артист має сам обирати, хоче він їхати до Росії чи ні. Ми всі артисти, ми далекі від політики, тому що наша професія вимагає фізичних сил, ми постійно в творчості», – стверджує вона. Однак додає, що сама не їздить до Росії з міркувань безпеки.

Композитор, лідер гурту «Плач Єремії» та народний артист України Тарас Чубай пропонує блокувати українським артистам, що виступають в Росії, можливість повертатись на батьківщину:

Для цих артистів треба дверцята зробити в Росію – туди вийшли, а назад зайти не можуть

«Для цих артистів треба такі дверцята зробити в Росію – от вони туди вийшли, а вже назад зайти не можуть».

На думку музиканта, російський культурний простір для таких митців є ріднішим за український.

– Тарас Чубай

«Просто їх тягне до свого, рідного: їм там добре, їх там люблять. Хай вони теж полюблять там пожити», – міркує він.

Олексій Кужельний натомість вважає, що за такою позицією стоїть професійна конкуренція:

«Якщо комусь вже нема сили конкурувати, і хотілося б, щоб поїхали ті, кого запрошують до Росії – то хай так думають».

Крім того, український виконавець із заробітків дійсно може не повернутись, підкреслює Кужельний:

«Все, що завгодно може статися з людиною, і будь-який тиск може бути. А на просте і ніжне «Слава Україні» невідомо, як відреагують в Росії на концерті», – аргументує він і підсумовує, що в культурі не може бути кордонів.

Такого бачення категорично не поділяє співак та бандурист Тарас Компаніченко, адже переконаний, що українські музиканти в Росії не репрезентують українську культуру, а доповнюють російський міф про єдиний культурний простір.

«Аморально виконувати роль тих, хто ллє воду на млин російської ідеологічної машини. Повірте, ті люди, які їздять туди, не україномовні виконавці здебільшого – це виконавці російськомовні, які працюють там тільки тому, що є замовлення, щоб вони працювали на загальний, СНД-шний простір», – запевняє він.

Хоча до Росії на роботу їздять і звичайні заробітчани, Компаніченко все ж вбачає принципову різницю між ними та працівниками культури:

Люди звикли бачити в артистові більше, ніж ремісника: виробника певної громадянської позиції

«Люди звикли бачити в артистові більше, ніж ремісника: виробника певної громадянської позиції, хочуть бачити в ньому певну еманацію духу і таке інше. Люди хочуть бачити в ньому, як у своєму кумирові, прояви певних принципів», – впевнений він.

Саме публічність українських артистів не дозволяє ігнорувати їхні поїздки до Росії після початку військової агресії, каже музикант, адже в гібридній війні вони грають проти України.

Ще з початку Революції гідності триває боротьба українських активістів і артистів, які попри конфлікт із Росією, їдуть туди виступати. Однією з перших, на кого вилився шквал звинувачень, була співачка Ані Лорак. Артистка декларувала нейтралітет щодо російсько-українських відносин, але водночас виступала у Росії з концертом 23 лютого, коли в Україні було оголошено жалобу за загиблими на Майдані. Така ж ситуація тоді склалася із Таїсією Повалій та дуетом Потапа та Насті Каменських.

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