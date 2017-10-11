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11 Жовтень 2017, Київ 13:32
Політика

Невідомо, як на ніжне «Слава Україні!» зреагують на концерті в Росії – народний артист

Ілюстративне фото. Протест проти проведення концерту співачки Світлани Лободи. Одеса, 28 травня 2017 року

Запровадження нових правил щодо гастролей російських виконавців в Україні та зрив концерту Сергія Бабкіна у Львові дають новий поштовх дискусії про те, чи можна українським артистам виступати на території держави-агресора Росії. Керівник театру «Сузір’я» Олексій Кужельний впевнений, що треба, адже мистецтво – це ключ до взаємопорозуміння між народами. Натомість музикант Тарас Компаніченко запевняє: українські виконавці в Росії лише обслуговують її імперську культуру, а не представляють свою.

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Після зриву свого концерту у Львові співак Сергій Бабкін, який час від часу виступає в Росії, опублікував звернення, в якому пояснив, чому не вважає це неприйнятним для українського митця.

«Ми не граємо в Росії для політиків та еліти, ми граємо для людей, більшість із яких підходять до нас після концерту та просять вибачення за дії своєї влади», – наголосив він.

Артист називає перемогою України те, що на концерті у самому серці Москви 10 тисяч людей співають пісні українською мовою.

Народний артист та керівник театру «Сузір’я» Олексій Кужельний впевнений, що «мистецтво не поза політикою, а над нею» і може виступати інструментом для порозуміння між народами, які воюють.

Наше мистецтво несе порозуміння, налагоджує контакт, відновлює симпатію між країнами
Олексій Кужельний

«Сила духовного меча абсолютна. І те, що наше мистецтво несе порозуміння, налагоджує контакт, відновлює симпатію між, хай сьогодні ворогуючими, країнами – оце великий зміст і найбільша користь», – заявив митець в ефірі «Ранкової Свободи».

На переконання Кужельного, ті, хто виступає проти виступів артистів через їхні зв’язки з Росією, часто не до кінця поінформовані про ситуацію і дозволяють собою маніпулювати.

«Комусь вигідно так налаштовувати людей один проти одного, це якісь екстремістські вияви, і виваженою є якраз думка про те, що будемо жити в мирі, повазі один до одного і найкоротший шлях до цього – саме через мистецтво», – переконаний він.

Артисти змушені їздити на гастролі, годувати свої сім’ї
Алла Ситник

Балерина Київського театру опери і балету для дітей та юнацтва Алла Ситник звертає увагу і на матеріальний аспект.

«Артисти змушені їздити на гастролі, годувати свої сім’ї, в когось є діти. На даний момент в Києві маленька зарплата», – пояснює Ситник.

Карикатура Євгенії Олійник
Карикатура Євгенії Олійник

За словами балерини, враховуючи скрутні умови, в яких перебуває наразі український культурний сектор, митців не можна засуджувати за те, що їздять на гастролі зокрема й до країни-агресора.

«Кожен артист має сам обирати, хоче він їхати до Росії чи ні. Ми всі артисти, ми далекі від політики, тому що наша професія вимагає фізичних сил, ми постійно в творчості», – стверджує вона. Однак додає, що сама не їздить до Росії з міркувань безпеки.

Тарас Чубай
Тарас Чубай

Композитор, лідер гурту «Плач Єремії» та народний артист України Тарас Чубай пропонує блокувати українським артистам, що виступають в Росії, можливість повертатись на батьківщину:

Для цих артистів треба дверцята зробити в Росію – туди вийшли, а назад зайти не можуть
Тарас Чубай

«Для цих артистів треба такі дверцята зробити в Росію – от вони туди вийшли, а вже назад зайти не можуть».

На думку музиканта, російський культурний простір для таких митців є ріднішим за український.

– Тарас Чубай

«Просто їх тягне до свого, рідного: їм там добре, їх там люблять. Хай вони теж полюблять там пожити», – міркує він.

Олексій Кужельний натомість вважає, що за такою позицією стоїть професійна конкуренція:

«Якщо комусь вже нема сили конкурувати, і хотілося б, щоб поїхали ті, кого запрошують до Росії – то хай так думають».

Крім того, український виконавець із заробітків дійсно може не повернутись, підкреслює Кужельний:

«Все, що завгодно може статися з людиною, і будь-який тиск може бути. А на просте і ніжне «Слава Україні» невідомо, як відреагують в Росії на концерті», – аргументує він і підсумовує, що в культурі не може бути кордонів.

Такого бачення категорично не поділяє співак та бандурист Тарас Компаніченко, адже переконаний, що українські музиканти в Росії не репрезентують українську культуру, а доповнюють російський міф про єдиний культурний простір.

Тарас Компаніченко
Тарас Компаніченко

«Аморально виконувати роль тих, хто ллє воду на млин російської ідеологічної машини. Повірте, ті люди, які їздять туди, не україномовні виконавці здебільшого – це виконавці російськомовні, які працюють там тільки тому, що є замовлення, щоб вони працювали на загальний, СНД-шний простір», – запевняє він.

Хоча до Росії на роботу їздять і звичайні заробітчани, Компаніченко все ж вбачає принципову різницю між ними та працівниками культури:

Люди звикли бачити в артистові більше, ніж ремісника: виробника певної громадянської позиції
Тарас Компаніченко

«Люди звикли бачити в артистові більше, ніж ремісника: виробника певної громадянської позиції, хочуть бачити в ньому певну еманацію духу і таке інше. Люди хочуть бачити в ньому, як у своєму кумирові, прояви певних принципів», – впевнений він.

Саме публічність українських артистів не дозволяє ігнорувати їхні поїздки до Росії після початку військової агресії, каже музикант, адже в гібридній війні вони грають проти України.

Ще з початку Революції гідності триває боротьба українських активістів і артистів, які попри конфлікт із Росією, їдуть туди виступати. Однією з перших, на кого вилився шквал звинувачень, була співачка Ані Лорак. Артистка декларувала нейтралітет щодо російсько-українських відносин, але водночас виступала у Росії з концертом 23 лютого, коли в Україні було оголошено жалобу за загиблими на Майдані. Така ж ситуація тоді склалася із Таїсією Повалій та дуетом Потапа та Насті Каменських.

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