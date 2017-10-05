Рада ухвалила закон: російські артисти для гастролей в Україні мають отримати дозвіл СБУ

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який запроваджує нові правила для виконавців, які мають намір приїхати на гастролі в Україну, та організаторів таких гастролей. За ухвалення проголосували 232 народних депутати, повідомляється на офіційній Twitter-сторінці парламенту.

Зокрема, законопроект передбачає, що якщо громадяни країни-агресора планують виступати в Україні, організатор гастролей має за 30 днів до їхнього початку звернутися із запитом до СБУ щодо наявності або відсутності підстав для недопущення цих людей до участі у згаданих заходах.

«При цьому організатор має надати Службі безпеки України достовірну інформацію про власні ім’я та прізвище учасника, зазначені у його документі для в’їзду на територію України, а також про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, іншу інформацію, яка характеризує його творчу діяльність», – йдеться у документі.

Згідно із текстом законопроекту, СБУ надає відповідь протягом 10 днів, і якщо все гаразд, організатор гастролей може укласти договір із виконавцем, який їде на гастролі.

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Низка артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

За даними Держприкордонслужби станом на липень цього року, близько 70 артистів стали нев’їзними в Україну. Спочатку заборона стосувалася тих артистів, які підтримали анексію Криму і окупацію Донбасу. Пізніше «бан» поширився на всіх музикантів, які приїжджали з гастролями або просто як туристи на Донбас і в Крим в обхід офіційних українських прикордонних пунктів.