«Заробляючи у Росії, інвестуємо в українське мистецтво» – співак Бабкін після зриву концерту у Львові

Учасник гурту 5’Nizza, шоумен Сергій Бабкін звинуватив у зриві концерту свого гурту у Львові 7 жовтня людей, яким «не потрібен діалог», а гастролі в Росії «інвестуванням» у розвиток українського мистецтва. Про це музикант написав на сторінці у Facebook.

За словами, Бабкіна він намагався провести переговори з ініціаторами блокування, але безрезультатно.

«Зустріч з активістами відбулася за нашою ініціативою як остання надія бути почутими. Незважаючи на те, що після попередньої розмови ми розуміли всю марність цієї зустрічі, ми використовували можливість сісти за стіл переговорів. Однак цим людям не потрібен був діалог, на жаль, вони не готові слухати», – заявив співак.

Він визнав, що гурт не припинив гастрольну діяльність в Росії в 2014-му році, назвавши це «непопулярною, але виваженою позицією».

«Для мене неприйнятно фотографувати і виставляти на загальний огляд все те, що я передаю в дитячі будинки та в зону АТО. Крім того, заробляючи гроші в Росії, ми інвестуємо їх у розвиток українського мистецтва, оскільки весь запис альбомів, зйомка кліпів, «продакшн» виконуються українськими фахівцями і в Україні», – додав Сергій Бабкін.

Він також підтвердив виступ гурту 5’Nizza в Криму у 2014 році, заявивши, що музиканти заїхали на територію півострова з материкової частини України.

7 жовтня перед входом до одного зі львівських концертних залів, де був запланований виступ співака Сергія Бабкіна, зібралися активісти, щоб заблокувати подію, через, як вони пояснили, гастролі гурту в Росії і анексованому Криму. Водночас прийшла частина прихильників музиканта, які хотіли потрапити на концерт. В результаті виникли суперечки між блокувальниками і фанами Бабкіна, а також між поліцейськими та представниками націоналістичних організацій, які намагалися пройти всередину зали. У підсумку концерт було скасовано.

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