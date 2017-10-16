Як бойовики на окупованій частині Донбасу стали частиною російської армії

Півсотні росіян вже притягнули до кримінальної відповідальності

за участь у військовій агресії проти України на Донбасі. Серед них – як цивільні, так і кадрові військові, зокрема 11 осіб з числа командування Збройних сил Російської Федерації. Скільки росіян на Донбасі зараз? Які функції вони виконують і як перетворили розрізнених бойовиків у частину російської регулярної армії? З’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.



Ці кадри зроблені в Сирії. На відео двоє росіян – Роман Заболотний і Григорій Цуркану – одразу після того, як потрапили в полон до бойовиків «Ісламської держави».

Вже наступного дня брат Григорія Цуркану погоджується розповісти журналісту Російського бюро Радіо Свобода про те, як Григорій потрапив до Сирії.

Це не військовослужбовці – вони найманці. Держава містить приватну армію. Це мій брат, а вони відхрещуються

«Це не військовослужбовці – вони найманці. Держава містить приватну армію, ПВК (приватна військова кампанія – ред.) «Вагнер» – це вони. Це мій брат, а вони відхрещуються. Самі на забій посилають, заманюють грошима, а потім відмовляються, тому що контрактники так воювати не можуть», – каже брат бойовика ПВК «Вагнер» Григорія Цуркану.

У розмові з російським журналістом брат Цуркану повідомляє ще одну важливу деталь. Виявляється, Григорій уже воював найманцем – на Донбасі.

Там це все брудно. ФСБ займається відмиванням грошей. Кришує тих же бандитів

«Їм давали в групу якогось спеца ГРУ як командира, а потім він заходив на пряму – самі «ЛНРівці» запрошували. А потім їх звідти видворили. Там, я навіть не знаю як сказати, це все брудно. Там ФСБ грошима займається, відмиванням. Кришує тих же бандитів», – розповідає Роман Цуркану.

Роль російських військових у війні на Донбасі

За даними української військової розвідки, приватні російські військові компанії відігравали важливу роль у війні на Донбасі до осені 2015-го. Саме тоді Росія закінчила формувати на окупованих територіях регулярні бойові угруповання. Тепер відомі як 1-й – донецький і 2-й – луганський армійські корпуси.

«Два армійські корпуси, безпосередньо підпорядковані Південному військовому округу. Спочатку це було 12-те командування резерву, потім це Центр територіальних військ, а на сьогодні ми бачимо, що дуже активно працює в сфері керівництва 1 і 2 корпусом – 8-ма армія», – каже речник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Підтвердження даних української розвідки, як не дивно, надійшло також із Сирії. Саме там в кінці вересня під час мінометного обстрілу загинув кадровий офіцер російської армії генерал-лейтенант Валерій Асапов, якого російське Міноборони називає «старшим групи військових радників». Водночас в Україні Асапов виконував іншу роль.

Асапов керував бойовими діями на території нашої держави

«Про генерала Асапова ми говорили ще в 2015 і 2016 роках – це командир корпусу. Чим він займався? Керував бойовими діями на території нашої держави», – зауважує Скібіцький.

І якщо до загибелі російського генерала його участь у війні на Донбасі підтверджувалася лише розвідданими, то тепер цього не приховують навіть самі бойовики.

«Цю інформацію підтвердили «колишній заступник міністра оборони» «ДНР» Федір Березін, підтвердив цю інформацію колишній командир батальйону «Схід» Олександр Ходаковський і нещодавно підтвердив цю інформацію ще, назвавши його функціонером «ДНР», «командувач першим армійським корпусом» – Ігор Стрєлков», – зазначає експерт Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Як формувалися армійські корпуси угруповань «ЛНР» та «ДНР»?

За інформацією військової розвідки, формування армійських корпусів угруповань «ЛНР» та «ДНР» почалося в серпні 2014 року – після боїв за Іловайськ, коли Росія вперше перекинула в Україну регулярні військові частини.

У 2014-му в Москві було ухвалено рішення про створення двох армійських корпусів

«У жовтні-листопаді 2014 року почалося зведення окремих розрізнених загонів бойовиків в організаційно-штатну структуру. У Москві було ухвалено рішення про створення двох армійських корпусів», – розповідає військовий експерт, історик Михайло Жирохов.

Ті підрозділи і командири бойовиків, які не захотіли вбудовуватися в жорстку вертикаль «нових армій», були ліквідовані. До листопада 2015-го процес був практично завершений.

Зараз в окупаційні війська, за даними військової прокуратури України, входить 31 тисяча бойовиків. Два «армійські корпуси» налічують дев’ять «бригад», п’ять окремих «полків», 14 «батальйонів», чотири окремі «роти» і 13 «батальйонів територіальної оборони». На їхньому озброєнні: понад 500 танків, 900 броньованих машин, 360 гармат і 170 реактивних систем залпового вогню.

Ми розуміємо чітко, які генерали і офіцери сьогодні виконують злочинні накази Російської Федерації у Донецьку і Луганську

«Вони керують підрозділами, починаючи від командира взводу і до командувача корпусу, там російські офіцери регулярних військ. Ми розуміємо чітко, які генерали і офіцери сьогодні виконують злочинні накази Російської Федерації у Донецьку і Луганську», – зауважив міністр оборони України Степан Полторак.

Як пояснюють експерти, навіть щоб підготувати командира роти, потрібні роки. Стільки часу у бойовиків не було.

«Південний військовий округ зі штабом в Новочеркаську і Ростові-на-Дону. Саме звідти вони проходили по документах, тому що країна – Росія і їм потрібно було якимось чином відправляти людей у відрядження. І у відрядженні писалося: «пункт призначення – резервні підрозділи Південного військового округу», – розповідає Михайло Жирохов.

Скільки кадрових військових російської армії нині перебувають на Донбасі?

В управлінні розвідки встановили: після перетину кордону російські військові отримують не тільки нову посаду, але й ім’я.

Що таке легендування? Це нова біографія людини, нові документи

«Що таке легендування? Це нова біографія людини, нові документи. Це перервані всі зв’язки в соціальних мережах. Навіть в телефонних розмовах зараз дуже тяжко виявити спілкування російських командирів з посадовими особами і навіть родичами на території Російської Федерації», – зазначає Вадим Скібіцький.

Крім командного складу, українські спецслужби фіксують на Донбасі і окремі російські частини.

За останніми даними військової прокуратури, сьогодні на Донбасі перебувають майже три тисячі російських кадрових військових у складі двох батальйонно-тактичних груп, двох бригад морської піхоти і однієї ротно-тактичної групи.

Тільки волонтери спільноти «Інформнапалм» до кінця 2016 року у відкритих джерелах ідентифікували бійців 75 російських частин, які брали участь в бойових діях на сході України.

Все, що буде зібрано, воно рано чи пізно буде представлено на міжнародному трибуналі

«Ця робота продовжується. Працює Генеральна прокуратура України. Там є окремий підрозділ, який збирає дані, заводить кримінальні справи. Тому що, по суті, воєнні злочини не мають терміну давності. І, відповідно, все, що буде зібрано, воно рано чи пізно буде представлено на міжнародному трибуналі», – наголошує Роман Скібіцький.

Під час розслідування військової агресії Росії на Донбасі судовий вирок отримали дев’ять росіян, троє з них – російські військовослужбовці. Незважаючи на це, президент Росії Володимир Путін продовжує заперечувати присутність російських військ на сході України.

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