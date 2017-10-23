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23 Жовтень 2017, Київ 18:28
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Слова Путіна для ЗСУ не мають жодного значення – Шидлюх

Слова Путіна для ЗСУ не мають жодного значення – Шидлюх
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Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія повністю змінилась за останні три роки. «Ми маємо інше речове і харчове забезпечення», – заявив президент напередодні в Авдіївці, відзначивши також вірність присязі, мужність та героїзм українських військових. Що змінилося в українській армії, а що ні – про це у програмі «Ваша Свобода» говорили заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Віктор Шидлюх, експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, волонтер Юрій Касьянов.

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