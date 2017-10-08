Скандали і розкіш. Новий військовий прокурор сил АТО розповів про неоднозначні сторінки біографії

Суперечливе минуле нового військового прокурора сил АТО. Олег Ціцак – підполковник юстиції із Закарпаття, зовсім недавно очолив військову прокуратуру, зона відповідальності якої поширюється на Донецьку та Луганську області. В армії не служив жодного дня, керував автомобілем у нетверезому стані – і це далеко не всі сторінки з його біографії, які викликають питання. У чому ще звинувачують військового прокурора адвокати із Закарпаття? Звідки у нього будинок площею майже 500 квадратних метрів ? І що пов’язує військового прокурора Ціцака з народним депутатом Балогою? Дослідження журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Закарпаття. Західна околиця Ужгорода. Селище Сторожниця. Невеликі вулички вражають чималими особняками. Серед них і будинок нового військового прокурора сил АТО Олега Ціцака.

Високий паркан, ковані ворота, два поверхи загальною площею 480 квадратних метрів. Недешева нерухомість нового військового прокурора сил АТО викликала підвищений інтерес журналістів. Донбас.Реалії вирішили першими розпитати Олега Ціцака про задеклароване майно. Вдома прокурора не було, а дружина Людмила від інтерв’ю відмовилася.

Олега Ціцака знаходимо в іншому кінці країни. Військова прокуратура сил АТО базується у прифронтовому Краматорську.

«Придбали ми недобудований будинок у 2004 році і закінчили будівництво у 2009-му. Перед цим ми продали квартиру в Ужгороді і також недобудований будинок. Квартиру нам подарували батьки на весілля, також моя мама продала після смерті батька недобудований будинок у місті Мукачеві і поділила гроші між нами з братом», – каже військовий прокурор сил АТО Олег Ціцак.

Автопарк Ціцака

Але житло – далеко не єдиний пункт в декларації прокурора, який викликає питання.

Олег Ціцак виявився власником солідного автопарку. У ньому три автомобілі – BMW M5 (2009 рік), Peugeot 307 SW (2005 рік) і Nissan Qashqai (2011 рік), два квадроцикли – Kawasaki 360 (2005 рік) та Yamaha Grizzly (2007 рік). А також, мабуть, перлина колекції – мотоцикл Harley Davidson Night Rod Special (2008 рік).

І навіть це ще не все. Коли журналісти Донбас.Реалїї знімали будинок прокурора на Закарпатті, вони виявили джип Mitsubishi Pajero, на якому їздить дружина Олега Ціцака. Цього автомобіля в декларації прокурора немає.



– Зараз жінка тимчасово користується нею, а в декларації вона буде відображена за 2017 рік.

– Ви не можете сказати, чия це машина, я правильно розумію?

– Я не зобов’язаний вам про це казати. Я маю вказати це в декларації за минулий рік, тобто за 2017 рік при подачі декларації все буде вказано, – відповів Олег Ціцак.

Антон Столяров, редактор журналістського проекту, що займається детальним аналізом декларацій чиновників, переконаний: майно прокурора Ціцака обов’язково повинне зацікавити Національне агентство з питань запобігання корупції.

Ціцак майже 1998 року працює на держслужбі, у нього надто багато майна і це неможливо пояснити його офіційними доходами

«Олег Ціцак з 1998 року, якщо не помиляюсь, працює на державній службі, спершу в органах судової влади, помічником судді, потім сам був суддею, потім в органах прокуратури. Ми звернули увагу на те, що в нього надто багато майна і це неможливо пояснити його офіційними доходами», – вважає редактор проекту «Декларації» Антон Столяров.

У декларації Ціцака зазначено: в 2016-му зарплата прокурора склала 220 тисяч гривень, в 2015 році ще менше, 135 тисяч – це трохи більше від 11 тисяч гривень на місяць.

У той же час сам Олег Ціцак суперечностей у власній декларації не бачить.

Задеклароване майно є абсолютно адекватним для людини, яка працює 22 роки

«Я 22 роки працюю і думаю, що… Ну, дещо нам, звичайно, і батьки допомагали, але я думаю, що це майно, яке є в декларації, є абсолютно адекватним для людини, яка 22 роки працює», – вважає Олег Ціцак.

Керування авто в нетверезому стані

З автомобілями пов’язаний ще один неоднозначний факт з життя нового військового прокурора.

На відео 2014 року – машина, за кермом якої Олег Ціцак. Як з’ясували пізніше правоохоронці, він був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

«Координація була порушена, розмовляти він фактично не міг. Під час цього інциденту впав, вдарився обличчям об землю, розбив собі обличчя», – згадує редактор інтернет-видання «Трибуна» Павло Федака.

Саме Павло Федака опублікував скандальні кадри, отримавши їх від очевидців. Під час затримання, згадує журналіст, Ціцак разом із пасажиром авто чинили опір. Пасажир навіть вдарив співробітника ДАІ. В результаті Ціцак відбувся штрафом у п’ять тисяч гривень.

«Це, скажімо так, найнеприємніша історія. Так, такий факт був. Я визнав свою вину в суді. Було накладено стягнення, і я його сплатив», – сказав Олег Ціцак.

Цей інцидент стався, коли Ціцак працював помічником народного депутата-мажоритарника від Закарпаття Віктора Балоги. До цього, коли політик очолював Міністерство надзвичайних ситуацій, Ціцак займав у відомстві посаду голови комітету з конкурсних торгів. Військовий прокурор сил АТО не приховує: дружні відносини з екс-міністром підтримує досі.

З Віктором Балогою ми підтримуємо стосунки близько 20 років. Такими стосунками, як з ним, я пишаюся

«Ми підтримуємо стосунки близько 20 років. Скажу вам більше: такими стосунками, як з ним, я пишаюся. Я не бачу в цьому нічого поганого. Для себе, навпаки, я вважаю – це плюс», – каже Олег Ціцак.

Водіння в нетверезому стані не відбилося на кар’єрі Ціцака у правоохоронних органах Закарпаття. Менше ніж через рік, жодного дня не перебуваючи на службі в армії, екс-суддя з десятирічним стажем був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону. Але робота на новому місці також не обходиться без скандалів.

У чому нового прокурора звинувачують адвокати із Закарпаття?

«У середині червня на території військової частини «Кам’янець-Гута» був знайдений загиблим прикордонник із пострілом в голову – Артем Філоненко», – розповідає адвокат Олександр Пересоляк.

Керівником групи прокурорів у справі тоді стає Олег Ціцак, а загибель прикордонника кваліфікують як необережне поводження зі зброєю. Адвокат матері загиблого військового Олександр Пересоляк був категорично незгодний із таким рішенням.

«За наявності камер, місце смерті – це один квадрат, що не охоплюється камерами. Друге, що цікаво, – не затребувані відеозаписи з відеокамер. Третє – сім-карта з телефону Артема Філоненка зникла. Всі свідчення були відібрані під диктовку. Слідчі військової прокуратури не поставили жодного додаткового запитання», – звертає увагу Олександр Пересоляк.

Адвокат звинуватив Ціцака в тому, що той навмисно кваліфікував справу невірно. Юрист навіть провів акцію протесту просто у військовій прокуратурі. Після адвокатського мітингу справу все ж перекваліфікували у вбивство.

Ціцак зволікання з розслідуванням пояснює відсутністю результату експертизи.

«На автоматі, на затворі, на курку – не встановлено жодних відбитків пальців. Жодних. Не тільки цього військовослужбовця, а й будь-яких інших. Тому я сам особисто перекваліфікував справу на частину першу статті 115-ї , тобто «умисне вбивство», – каже Олег Ціцак.

Але адвокат впевнений: прокурор Ціцак керувався зовсім іншими мотивами.

«На мою думку, тут можуть бути два чинники. Перший чинник, як ми вже потім з’ясували, – він готувався до підвищення, йому не потрібен був розголос і проблеми на ввіреній йому території. Друге питання – елементарне, його могли попросити з керівництва прикордонної служби, щоб це питання врегулювати, бо так чи інакше, під удар потрапляють керівники прикордонного загону», – вважає Олександр Пересоляк.

Розслідування вбивства Артема Філоненка триває і зараз. Втім, уже без участі Олега Ціцака.

Донбас.Реалії відправили запит генеральному прокуророві України Юрієві Луценку про те, які саме особисті якості і професійні успіхи вплинули на рішення підвищити Олега Ціцака і призначити керівником військової прокуратури сил АТО. Відповіді наразі не отримали.

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