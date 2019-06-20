Прем’єр Малайзії вважає слідство у справі MH17 спрямованим проти Росії

Прем’єр-міністр Малайзії Махатхир Мохамад розкритикував попередні результати роботи Спільної слідчої групи (JIT) у справі про катастрофу літака рейсу МН17 у липні 2014 року. На його думку, слідство у справі є політизованим і спрямованим проти Росії.

«Навіть перед початком розслідування вони стверджували, що відповідальність за катастрофу несе Росія. Ми хочемо доказів цього. Але зараз ніяких доказів немає, тільки плітки», – цитує заяву Мохамада місцева англомовна газета The Star 20 червня.

Прокуратура Нідерландів 19 червня висунула офіційні звинувачення у вбивстві проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, який воював на боці проросійського угруповання «ДНР». У міжнародний розшук будуть оголошені колишній командувач бойовиків Ігор Гіркін, його заступник Сергій Дубинський, заступник Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Слідство вважає, що вони несуть відповідальність за організацію доправлення зенітно-ракетного комплексу «Бук» на контрольовану бойовиками територію.

Малайзія – одна з п’яти країн, що входять до Спільної слідчої групи, яка розслідує авіакатастрофу. 19 червня представники трьох країн-членів групи, України, Нідерландів та Австралії, привітали попередні результати роботи слідства.

МЗС Росії заявило, що слідство намагається дискредитувати країну в очах світової спільноти. Гіркін і Дубинський звинувачення на свою адресу відкидають, позиція інших обвинувачених невідома.

Літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17, упав на території, контрольованій угрупованням «ДНР», 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, що перебували на борту. Серед них 193 голландці, 43 малайзійці, 27 австралійців і четверо бельгійців.