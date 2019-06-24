У Зеленського не підтримали українську делегацію в ПАРЄ перед голосуванням щодо ймовірного повернення Росії – Геращенко

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи просила адміністрацію президента України Володимира Зеленського про зустріч перед сесією ПАРЄ, на якій розглядається питання повернення делегації Росії до представницького органу. Це прохання залишилося без відповіді, заявила ввечері 24 червня учасниця української делегації, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Наша делегація залишилася сам на сам в цій залі», – наголосила Геращенко в мережі Facebook.

«Ми, представники різних груп і фракцій, у розпал виборчої кампанії… відкинули всі протиріччя і тут б‘ємося як одна команда, одна українська збірна. Ми, «старі обличчя», вміємо об‘єднуватися заради національних інтересів України, працювати в кулуарах і залі, приготувати «сюрприз» ПАРЄ з 300 поправок і примусити розглядати рапорт до ночі, ми шукаємо всі шляхи зупинити реванш», – додала політик.

Геращенко вказала, що робота з недопущення повернення делегації Росії до ПАРЄ «потребувала в першу чергу лідерства президента». «Так було всі попередні 5 років. В січні 2019 року нам вдалося зупинити цю доповідь пані Суттер, її відправили назад у комітети. Й тільки наша делегація, наш посол Дмитро Кулеба, наше МЗС, президент Порошенко і його радники знають, яка тоді була проведена попередня робота, як включили ми всі механізми переконання Німеччини і Франції», – відзначила представниця України.

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Раніше українські делегати повідомляли, що просили регламентний комітет ПАРЄ відсторонити президенту організації Ліліан Морі-Паск’є від ведення сесії за порушення регламенту.

У Страсбурзі 24 червня відкрилася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.